Liderul PSD Vâlcea vrea o guvernare fără PNL și USR. „Eu cu AUR lucrez foarte bine”

Președintele filialei PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră că partidul din care face parte ar fi criticat și dacă iese din actuala coaliție de guvernare, și dacă rămâne, și este de părere că ar trebui „să plece” USR și PNL.

„Să plece ei! USR, PNL…”, a declarat Rădulescu, vineri, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

El a sugerat că PSD ar avea de pierdut dacă iese de la guvernare, chiar dacă, pentru unii, un astfel de scenariu „pare o salvare”.

„O să vedeţi ce se va întâmpla. Dacă rămânem la guvernare, ne înjură că noi îi ţinem pe ăştia, dacă ieşim, o să ne înjure că noi am destabilizat şi uite ce probleme sunt din cauză că a ieşit PSD-ul. Oricum pe pesedişti îi înjură toată lumea şi atunci ideea mea este să plece ei şi să guvernăm noi”, a continuat liderul PSD Vâlcea.

Constantin Rădulescu crede că PSD ar putea guverna alături de UDMR, minorități „și încă un grup”.

„Suntem politicieni foarte experimentaţi şi abili şi dacă tot este PSD aşa un diavol în mintea PNL, USR şi aşa mai departe, de unde ştiţi că nu putem guverna noi, PSD, cu UDMR, minorităţi şi încă un grup care s-ar putea alătura?”, a adăugat Rădulescu.

Social-democratul a spus că în Vâlcea lucrează „foarte bine” cu AUR.

„ Sunt două decizii: rămân şi mă înjură, plec şi mă înjură. Eu aleg să rămân şi să îmi asum responsabilitatea sau hai să plecăm toţi şi lăsăm AUR-ul să guverneze. (…) Eu la Vâlcea cu AUR lucrez foarte bine. Atât pot să vă spun. Restul, la Bucureşti, decid ei ce fac”, a conchis Constantin Rădulescu.