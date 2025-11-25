Liderul senatorilor PNL, după decizia CCR pe legea pensiilor private: „Va fi o prioritate, o să adaptăm textul”

Liberalul Daniel Fenechiu a declarat marți că legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională de CCR, mai are șanse să intre în vigoare în acest an doar „cu condiția ca motivarea Curții să apară repede”, transmite Agerpres.

Curtea Constituțională a României (CCR) a anunțat marți că a admis sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și de AUR pe legea privind plata pensiilor private. Forul a decis că este neconstituțional un singur articol, cel care exceptează bolnavii de cancer de la interdicția de a scoate mai mult de 30% din banii din pensiile private, după decizia de pensionare.

Liderul senatorilor PNL a spus că „va fi modificată prevederea declarată neconstituțională”.

„Legea pensiilor private trebuie adoptată datorită faptului că, la momentul când a fost inițial adoptată, nu s-a prevăzut ce se întâmplă la momentul pensionării primilor beneficiari. Va fi o prioritate, se întoarce în Parlament și o să adaptăm textul la decizia Curții. Pensiile private trebuie să asigure venituri pentru toți cei care au contribuit. În momentul în care permiți celor care au contribuit să își retragă, la momentul pensionării, sumele de bani de acolo, generezi o problemă a întregului sistem. Și atunci s-a mers pe varianta ca bolnavii oncologici, care într-adevăr, în general, au o speranță de viață mai mică și au o problemă foarte serioasă, să beneficieze de această facilitate”, a explicat Daniel Fenechiu, la Senat.

„Coaliția ia niște decizii politice plăcute sau mai puțin plăcute”

Liberalul a spus că „s-a mers pe această variantă” pentru că „nu s-a reușit identificarea unei soluții care să limiteze retragerile integrale la momentul pensionării”.

„Coaliția nu greșește, coaliția ia niște decizii politice care pot să fie plăcute sau mai puțin plăcute. Pe viziunea coaliției, decizia corectă a fost aceasta. Da, poate să pice și la Curtea Constituțională. Curtea ne-a învățat că, în momentul în care își dorește, poate pica orice lege. Asta este o realitate. Nu, nu cred că trebuiau incluși și bolnavii cronici, pe amendamentul care a fost formulat. Repet, 90% dintre persoanele care se pensionau puteau beneficia de această prevedere”, a adăugat Fenechiu.

Ce șanse are legea să intre în vigoare în 2025

Daniel Fenechiu a spus că el crede că legea poate intra în vigoare în acest final de an, „cu condiția ca motivarea Curții să apară repede”.

„Dacă Curtea va motiva în ianuarie, îmi e greu să cred că noi vom putea să o modificăm. (…) În România, Curtea Constituțională nu este strict o instituție de control parlamentar, este și o instituție de legiferare. (…) Curtea, uneori, ne dă și lecții cum trebuie să facem și, prin urmare, aștept și eu cu interes să văd ce ne va spune”, a conchis Daniel Fenechiu.