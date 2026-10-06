Liderul UDMR anunță că a vorbit cu Luca Niculescu: „Avem o singură linie roșie”

Kelemen Hunor a anunțat marți că a avut o primă discuție cu premierul desemnat Luca Niculescu și că are încredere că acesta va putea forma o majoritate parlamentară pentru a trece Guvernul.

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul candidat la premier, Luca Niculescu. Ca diplomat, a fost implicat de-a lungul carierei, așadar avem încredere în el că va putea forma majoritate parlamentară. Avem o singură linie roșie: noul guvern nu depinde de voturile AUR și SOS”, a scris Kelemen Hunor, marți, pe Facebook.

El a mai spus că este nevoie de un guvern cu drepturi depline „cât mai curând posibil”.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu a fost publicat marți în Monitorul Oficial. Din acest moment, premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a se prezenta în Parlament cu programul de guvernare și cabinetul de miniștri.

El are nevoie să strângă 233 de voturi pentru ca guvernul său să fie învestit.