Liderul UDMR avertizează că țara riscă să intre „într-un blocaj și mai mare” în campania din București. Apelul lui Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni la Digi24 că eventualele dispute dintre partidele de la guvernare din campania pentru alegerile de la Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel local, deoarece dacă se vor transforma într-un conflict la nivel de coaliție „atunci chiar punem țara într-un blocaj și mai mare”.

Trei dintre cele patru formațiuni din coaliția de guvernământ au anunțat candidați proprii la alegerile din 7 decembrie: PSD, pe Daniel Băluță, PNL, pe Ciprian Ciucu, și USR, pe Cătălin Drulă.

„Orice competiție aduce niște pierderi într-o coaliție dacă sunt mai mulți competitori – și vor fi trei competitori sigur – și, de aceea, eu cred că tot ce se întâmplă în București, în această competiție, noi nu trebuie să ridicăm la nivel național, la nivel de coaliție. Trebuie păstrat la nivel local. E adevărat că Bucureștiul e Capitala țării, acolo ce se întâmplă se simte și la nivel național, dar ar fi o greșeală mare să aducem în fiecare săptămână disputele din campania pentru Primăria generală a Capitalei în coaliție”, a declarat liderul UDMR.

El a sugerat că vor exista și „momente grele”.

„Nu vom putea spune că nu vor fi astfel de momente grele, fiindcă sunt trei candidați, sau vor fi trei candidați, au fost anunțați, poate mai vin și REPER sau PLUS, sau cei care au fost acolo, se vor mai aduna și riscul să nu iasă niciunul din candidații coaliției crește, mai ales dacă ei nu vor avea înțelepciunea să nu intre într-un conflict foarte dur între ei”, a adăugat Kelemen Hunor.

Fostul vicepremier a lansat un avertisment cu privire la riscul unui „blocaj și mai mare” în cazul în care competiția dintre partidele de la guvernare nu va rămâne la nivel de București.

„La nivel național, dacă intră în conflict, atunci chiar punem țara într-un blocaj și mai mare. Ei sunt competitori deja, Băluță, Ciucu și cu Drulă sunt competitori, dar trebuie să păstrăm această competiție doar la nivel de București”, a conchis Kelemen Hunor.