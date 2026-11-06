Liderul unui cult care forța copiii să moară de foame pentru a-l întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare

Vineri, un tribunal din Kenya l-a condamnat pe liderul unei secte la 200 de ani de închisoare, după ce acesta a fost găsit vinovat luna trecută de uciderea a 190 de copii și a unui adult, care au fost forțați să moară de foame pentru a-l întâlni pe Iisus, scrie ziarul american New York Times.

Liderul sectei, Paul Nthenge Mackenzie, le-a ordonat adepților săi să nu mai mănânce, iar colaboratorii săi au impus cu violență această poruncă, arată datele procesului care a avut loc în orașul Mombasa.

Potrivit BBC, instanța l-a condamnat pe Mackenzie la 100 de ani de închisoare pentru omor și la încă 100 de ani pentru infracțiuni legate de înfometare

Alte 28 de persoane au fost, de asemenea, condamnate pentru rolul pe care l-au jucat în masacru.

Majoritatea copiilor care au murit aveau sub 10 ani.

Mackenzie, un fost șofer de taxi și televanghelist de rang inferior, a fost arestat în 2023 după ce autoritățile keniene au exhumat cadavrele a peste 400 de persoane care muriseră în cei doi ani anteriori în Pădurea Shakahola, o zonă izolată din sud-estul Kenyei, în apropierea Oceanului Indian.

„Erau sărbătoriți ca și cum s-ar fi căsătorit cu Iisus”

Înmormântările din pădurea unde își avea sediul cultul erau numite „nuntă”, iar cei care mureau „erau sărbătoriți ca și cum s-ar fi căsătorit cu Iisus”, a spus judecătorul.

Judecătorul a constatat că decesele au rezultat dintr-un sistem organizat, care includea învățături religioase și directive care îi obligau pe adepți să respecte postul mortal.

Rezultatele autopsiei au arătat că, în cazul majorității victimelor, cauza decesului a fost înfometarea, în timp ce altele au murit prin sufocare, strangulare sau leziuni la cap.