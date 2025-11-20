Liderul USR acuză un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă. „În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același”

Președintele USR, Dominic Fritz, a reclamat că după numirea Alinei Gîrbea în funcția de secretar de stat la Ministerul fondurilor europene „nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relație de rudenie cu Cătălin Drulă”, candidatul partidului la Primăria Capitalei. Liderul USR susține că el însuși a propus-o pentru acel post, că între cei doi nu mai există o relație de rudenie și că atunci „când Alina reușea în instituțiile europene, Cătălin Drulă de-abia intra în politică”.

Comentând situația într-o postare pe Facebook joi seară, Dominic Fritz a spus că „s-a săturat de reflexul misogin din politică!”.

„În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același: «sigur în spate e un bărbat». Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi (…). Soț, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relație cu un bărbat”, a declarat liderul USR.

„15 ani de experiență în instituțiile europene”

Fritz a descris-o pe Alina Gîrbea drept „o profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internațională”, care „a lucrat cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloș, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană”, ajungând „acolo pe merit”.

„Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie „a cuiva”. Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă, de fapt, e jegos și misogin. Șterge cu buretele o carieră construită cinstit. Rănește gratuit o profesionistă doar pentru că e femeie. Și încearcă să lovească prin ea în candidatul nostru la Primăria Capitalei”, a adăugat președintele USR.

Dominic Fritz spune că el a propus-o pentru funcția din MIPE

Liderul USR a afirmat că noua secretară de stat din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene „nu are nimic de ascuns” și „a spus limpede că a existat o relație de rudenie cu Cătălin Drulă, între timp încheiată”.

„Dar când Alina reușea în instituțiile europene, Cătălin Drulă de-abia intra în politică. Pentru funcția de la minister am propus-o eu, nu altcineva, și sunt mândru că a acceptat. La fel cum sunt mândru că dintre cei 8 secretari de stat care până acum au fost numiți din partea USR, 4 sunt femei. Mă bucur că România are astfel de femei competente pentru funcții publice. Avem nevoie de cât mai multe dintre ele. Și nu voi tăcea în timp ce jegoșii încearcă să le reducă la tăcere”, a mai declarat Dominic Fritz.

Ministrul fondurilor europene: Nu este rolul meu să fac investigații legate de viața personală

Într-un briefing de presă, joi, după ședința de guvern, o reporteră a susținut că Alina Gîrbea este „cumnata” lui Cătălin Drulă și l-a întrebat pe șeful MIPE dacă știa acest lucru.

„Nu este rolul meu să fac astfel de analize (…). Am primit-o în dimineața aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă. Nu este rolul meu să fac investigații cu privire la orice aspecte legate de viața dumneaei personală. Vă asigur că instituțional doamna Gîrbea întrunește toate condițiile, având în vedere CV-ul dumneaei și capacitatea sa profesională, de a reprezenta cu brio portofoliul de demnitar, de secretar de stat, în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”, a răspuns Dragoș Pîslaru.