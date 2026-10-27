Liderul USR, despre „conflictul intern” din PNL și șansele unui pol de dreapta. „Tocmai de aceea nu ne vedeți acum într-un mariaj”

Președintele USR, Dominic Fritz, a acuzat PNL că a făcut de-a lungul timpului „compromisuri” care „nu sunt neapărat în direcția necesară pentru România”, colaborând cu PSD, dar a spus că Ilie Bolojan depune eforturi ca partidul „să facă parte dintr-un pol reformist”.

Liderul USR a fost întrebat, marți seară, la TVR 1, de ce își dorește un pol de dreapta cu PNL, având în vedere că liberalii au guvernat în trecut alături de PSD.

„Tocmai de aceea nu ne vedeți acum într-un mariaj, ci ce vedeți deocamdată este o intenție de a lucra împreună, dar care, evident, va trebui să se dovedească în realitate, pentru că (…) PNL este un partid care foarte des a conlucrat cu PSD, dar ce este clar e că românii se așteaptă la o alternativă reală la putere. Compromisul acestui guvern proeuropean evident că a eșuat, pentru că PSD n-a fost în stare să se țină de cuvânt”, a răspuns Dominic Fritz.

El a adăugat că pentru alegerile parlamentare din 2028 trebuie construită o soluție de majoritate „care poate să guverneze și fără PSD, și fără AUR”, iar, „pentru asta e clar că USR trebuie să își caute aliați – și PNL este unul dintre acești aliați”.

Dominic Fritz: „Busola sunt reformele de care are nevoie România”

Întrebat despre laudele pe care i le-a adus liberalul Cătălin Predoiu social-democratului Marian Neacșu când i-a predat ștafeta la Ministerul de Interne, Dominic Fritz l-a criticat pe Predoiu, pe care l-a acuzat că este „unul din autorii legilor justiției care au măcelărit independența procurorilor, magistraților”.

„Acum nici nu fac o mare dezvăluire, pentru că în PNL este și acum acest conflict intern. Domnul Predoiu a fost cel care a ieșit primul la atac împotriva domnului Bolojan imediat după ce a trecut moțiunea atunci, deci nu e o surpriză. E clar că există această tabără care ar vrea să ducă PNL înapoi spre PSD, și există cealaltă variantă, la care lucrează Ilie Bolojan, ca PNL să facă parte dintr-un pol reformist (…). Dacă PNL își dorește o cale reformistă, atunci ușile noastre sunt deschise”, a continuat liderul USR.

Pe de altă parte, Dominic Fritz a precizat că el nu susține că PNL are nevoie de o reformă internă.

„Eu n-am zis că PNL trebuie să se reformeze, că eu nu sunt judecător de reforme interne ale unui partid. Busola sunt reformele de care are nevoie România – și acolo vom vedea ce ne asumăm împreună și dacă agenda reformistă pe care ne-o asumăm împreună e suficientă pentru a convinge o majoritate de români că asta este direcția în care trebuie să mergem”, a conchis președintele USR.