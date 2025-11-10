Liderul USR, mesaj de „solidaritate” cu Oana Gheorghiu / Ministrul Mediului: „Câte plângeri penale a făcut CSM când corupții scăpau printre degete justiției?”

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis un mesaj de „solidaritate” cu vicepremierul Oana Gheorghiu, reclamată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la Parchetul General după ce a criticat sistemul de pensii al magistraților. Un mesaj a transmis și ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, care în postare nu a menționat-o pe Gheorghiu, dar a adresat CSM câteva întrebări.

„Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă”, a declarat liderul USR, Dominic Fritz, luni seară, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Mediului a scris la rândul său o postare pe Facebook, adresând CSM câteva întrebări „din curiozitate”, fără să o menționeze pe Oana Gheorghiu.

„Doar de curiozitate: Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor și judecătorilor când corupții țării scăpau printre degete justiției? Când se prescriu sute de dosare unele după altele… nu era penal, nu? Din curiozitate: Câte plângeri penale sunt depuse de CSM împotriva celor care au decis în justiție că minori de sub 10 ani și-au dat consimțământul la acte sexuale ca să nu fie incadrare la viol? Dar pentru dosarele în care pe infracțiuni de mediu au scăpat curați ca lacrima oameni care au și recunoscut în instanță că au defrișat sute de hectare de păduri ilegal? Mâine mă aștept să am plângere penală eu că am întrebat asta?”, a scris Diana Buzoianu.

Reacțiile celor doi vin în contextul în care, luni, CSM a acuzat-o pe vicepremierul Oana Gheorghiu că, prin declarațiile despre pensiile magistraților, a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești. Într-un demers fără precedent, CSM a spus că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

CSM a invocat declarațiile făcute de Oana Gheorghiu într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi24, în care vicepremierul a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.