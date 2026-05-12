Liderul USR respinge soluția unui guvern tehnocrat și vede două scenarii: „Nu vom gira o soluție paravan”

Președintele USR, Dominic Fritz, și-a exprimat scepticismul față de varianta învestirii unui guvern tehnocrat, care „la prima vedere pare ca un fel de paravan pentru ca PSD să poată să continue să exercite putere”.

Marți seară, la Antena 3, liderul USR a sugerat că partidul său vede două scenarii principale pentru formarea noului Guvern.

„Lumea vrea claritate și tocmai de aceea linia USR este clară. Dacă PSD e la guvernare, foarte bine, noi facem opoziție. Dacă PSD vrea să treacă în opoziție, noi putem să vedem dacă găsim o formulă de a guverna”, a declarat Dominic Fritz.

Surse oficiale au declarat că pe masa președintelui Nicușor Dan există toate scenariile, inclusiv varianta unui guvern tehnocrat.

„Cu mine nu a împărtășit niciun nume și adevărul este că acest scenariu, al unui guvern tehnocrat, eu încă nu l-am înțeles, pentru că la prima vedere pare ca un fel de paravan pentru ca PSD să poată să continue să exercite putere. Asta, în primul rând, cred că este rău pentru țară, dar, în al doilea rând, dacă PSD vrea și poate să guverneze, cred că trebuie să fie la vedere”, a afirmat liderul USR, comentând această posibilitate.

El a spus că USR nu ar vota un guvern politic PSD + UDMR + Minorități Naționale cu premier tehnocrat.

„Trebuie să fie clar cine este responsabil, cine are puterea de decizii și, de aceea, un guvern cu un premier tehnocrat, dar miniștri politici, tot e un guvern politic. Nu poți să scoți politicul din guvern, pentru că guvernarea în sine este un act politic”, a adăugat Fritz.

„Nu vom gira o soluție paravan”

Întrebat dacă USR ar vota un guvern alcătuit doar din tehnocrați, liderul partidului a sugerat că nu: „Trebuie să ne uităm ce vrem, de fapt, să facem în România”.

„Cu siguranță, nu vom gira o soluție paravan, care acum aruncă toți cartofii fierbinți în mâinile tehnocrați luați din spuma mării, fără expunere politică, care vor trebui, posibil, să repare, de exemplu, după miniștrii PSD, care au lăsat dezastru în ministerele lor, și PSD, nu știu, mai trage sforile în agenții, are, nu știu, secretari de stat, dar nu își asumă aceste decizii, e ba în opoziție, nu în opoziție”, a conchis liderul USR.

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern vor avea loc, cel mai probabil, luni, au spus surse oficiale pentru HotNews.