Nicușor Dan s-a decis: Cheamă abia luni partidele la Cotroceni la consultările oficiale pentru formarea noului Guvern

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern vor avea loc, cel mai probabil, luni, au spus surse oficiale pentru HotNews.

De săptămâna trecută, când s-a întâlnit informal cu liderii fostei coaliții destrămate, Nicușor Dan a discutat ei pentru a încerca să găsească soluții pentru ieșirea din criză. Este de așteptat ca astfel de discuții să aibă loc joi și vineri, înainte de consultările oficiale, potrivit acelorași surse.

Președintele Nicușor Dan anunțase marți dimineață că urmează să îi convoace pe liderii partidelor parlamentare „joi sau luni” la consultările oficiale.

Negocierile pentru noul Guvern vor avea loc luni pentru că joi președintele are agenda ocupată, iar vineri Kelemen Hunor va fi la Cluj, unde va participa la Consiliul Reprezentanților Uniunii al UDMR, pentru a stabili mandatul cu care va merge la Palatul Cotroceni. Și liderul USR, Dominic Fritz, va fi plecat vineri.

Cel mai probabil, această primă rundă de consultări nu va fi concluzionată cu desemnarea unui nou premier, însă, potrivit surselor HotNews, președintele îi va chema pe liderii partidelor la Cotroceni până când va fi găsită o soluție.

Variantele de pe masa președintelui

În acest moment, pe masa președintelui sunt toate scenariile, fie că e vorba despre refacerea coaliției, un guvern minoritar format din PSD, UDMR și Minoritățile Naționale sau din PNL, USR și UDMR.

De asemenea, este luată în calcul și varianta unui guvern tehnocrat. Totuși, scenariul ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou de președinte, nu e analizat pentru moment.

În plus, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va desemna un premier dacă nu va fi sigur că acesta va aduna voturile necesare pentru a trece de testul votului de încredere în Parlament, chiar dacă asta ar însemna prelungirea discuțiilor și a interimatului cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Surse oficiale au explicat pentru HotNews că șeful statului va impune niște condiții, o „foaie de parcurs” pentru viitorul Guvern, indiferent de care va fi soluția găsită în urma consultărilor.

De exemplu, în discursul susținut sâmbătă, cu ocazia Zilei Europei, Nicușor Dan a spus că viitorul Executiv va avea ca obiectiv să definească bugetul pentru anul viitor până în toamnă.

„Reafirm: România va avea un guvern prooccidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României și, în sensul ăsta, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027”, a declarat, cu ocazia zilei de 9 Mai, președintele.

Scenariul alegerilor anticipate, exclus

Marți seară, întrebat dacă există riscul ca România să ajungă la alegeri anticipate în contextul blocajului politic, șeful statului a spus că nu vede această variantă ca fiind una realistă.

El a reiterat că nu vede niciun risc ca România să se îndepărteze de direcția prooccidentală și s-a declarat optimist în privința intervalului în care va fi rezolvată chestiunea noului guvern: „destul de repede”.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva într-o direcție prooccidentală și într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție prooccidentală”, a declarat Nicușor Dan.

„Constituția României este destul de complicată pe scenariul de alegeri anticipate. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de asta excludem acest scenariu”, a continuat șeful statului.

Declarațiile au fost făcute la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan l-a primit pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, înaintea Summitului București 9 care va avea loc miercuri. Cei doi lideri au susținut o conferință comună de presă.