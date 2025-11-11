Liderul USR spune că Oana Gheorghiu „este un atu” pentru Guvern: „O supra-majoritate a românilor este în spatele acestei reforme de pensii speciale”

Președintele USR, Dominic Fritz, a apărat-o pe Oana Gheorghiu, marți, la Digi24, și a spus că plângerea formulată de Consiliul Superior al Magistraturii împotriva vicepremierului „este o escaladare inutilă a acestui conflict, poate și o umflare de mușchi”.

Dominic Fritz a fost întrebat dacă el consideră că Oana Gheorghiu este „o problemă pentru Guvern”.

„Oana Gheorghiu, din punctul meu de vedere, este un atu pentru Guvernul României, o femeie care știe foarte bine și de suferințele românilor, dar și de forța incredibilă, mobilizatoare, a românilor. Este, cred, exact în locul potrivit”, a răspuns liderul USR.

Fritz a mai afirmat că vicepremierul Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, „a dovedit că are în minte doar binele comunității, doar binele României”.

„Eu prefer politicieni care vorbesc din suflet, care nu vorbesc după punctajele făcute de consultanți. Sunt sigur că Oana Gheorghiu a vorbit dintr-un loc de dezamăgire, de furie, dar și de speranță, pe care foarte, foarte mulți români pot să îl înțeleagă”, a adăugat președintele USR.

Plângerea depusă de CSM, „o escaladare inutilă”

Liderul USR consideră că decizia CSM de a o reclama la Parchet pe Oana Gheorghiu a fost „o escaladare inutilă a acestui conflict, poate și o umflare de mușchi”.

„Cred că a fost o acțiune nefericită, care nu ajută. Important este să nu se lase intimidată Oana Gheorghiu, sunt sigur că nu este primul conflict în care se află. Important este, încă, să știm cu toții că o supra-majoritate a românilor este în spatele acestei reforme de pensii speciale”, a conchis Dominic Fritz.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a anunțat marți seară că plângerea penală care o vizează pe vicepremierul Oana Gheorghiu a fost redactată și trimisă la Parchetul General, susținând că demersul reprezintă „un exercițiu democratic”.