Liderul Verzilor demisionează din Parlamentul European, după ce a fost acuzat că este într-o relație cu o eurodeputată mai tânără cu 24 de ani

Bas Eickhout, eurodeputat din 2009, a anunțat că demisionează din funcție, miercuri, după ce a recunoscut că a avut „relații” inadecvate pentru această poziție. Politicianul olandez a deschis lista Verzilor la alegerile europene din 2024 și era copreședinte al grupului în Parlamentul European, potrivit Politico.

„Am reflectat critic asupra propriilor mele acțiuni din trecut”, a declarat Eickhout într-un comunicat de miercuri. „Nu am făcut întotdeauna ceea ce trebuie în trecut. Am avut relații care nu se potriveau cu rolul meu. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru și îmi asum responsabilitatea. Această reflecție, împreună cu conștientizarea faptului că partidul intră într-o nouă fază, m-a adus la această decizie”, a adăugat el.

Partidul său, PRO, a precizat că Eickhout „a luat această decizie, printre alte motive, pentru că nu a raportat relații de muncă anterioare”. Formațiunea este produsul unei fuziuni în curs de desfășurare între partidul Verde-Stânga din Olanda și social-democrații olandezi.

Reacția Verzilor

Grupul a declarat, într-un comunicat, că respectă și înțelege decizia lui Eickhout de a demisiona.

„Luăm foarte în serios orice acuzații de încălcare a codului de conduită”, au spus Verzii.

„Un mediu de lucru profesional, deschis pentru toată lumea este esențial, iar grupul nostru a acționat în consecință. Vom continua să lucrăm la construirea unei culturi a respectului, a încrederii și a deschiderii la locul de muncă”, au declarat aceștia.

„Înțelegem impactul acestui anunț și am dori să subliniem faptul că grupul are consilieri confidențiali și alte resurse disponibile pentru cei afectați de aceste decizii”, a mai spus grupul.

Politico relata săptămâna trecută că Eickhout, în vârstă de 49 de ani, le-a dezvăluit colegilor din partid că este într-o relație cu Lena Schilling, în vârstă de 25 de ani, cea mai tânără membră a Parlamentului European.

Un purtător de cuvânt al lui Eickhout a declarat pentru publicație că demisia „nu are nicio legătură cu relația cu Lena”.