Lidl își continuă ritmul alert în România și tocmai a deschis un nou magazin, aproape de graniță

Lidl România a deschis pe 8 octombrie un magazin în orașul Moldova Nouă județul Caraș-Severin, extinzând astfel oferta de cumpărături disponibilă în zonă, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Magazinul din Moldova Nouă este situat pe Strada Nicolae Titulescu, Nr. 61, are o suprafață de vânzare de peste 1.300 mp și dispune de 76 de locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00, iar duminică, între orele 08:00 și 20:00.

Deschiderea magazinului presupune și crearea a 20 de locuri noi de muncă, se mai arată în comunicat.

Magazin Lidl din România. Foto: Dreamstime