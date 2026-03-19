Lipsa vaccinării ucide tineri în Marea Britanie. Ce are de învățat România din acest caz

Un focar de meningită meningococică de tip B (MenB), izbucnit pe 13 martie în Kent, Marea Britanie, a dus în doar câteva zile la moartea a doi tineri – un student de 21 de ani de la University of Kent și o elevă de 18 ani din Faversham – și la zeci de îmbolnăviri în rândul adolescenților și tinerilor adulți. Focarul scoate în evidență un gol de vaccinare: copiii născuți în Marea Britanie după 2015, când vaccinul împotriva acestei forme de meningită a fost inclus în programul național de imunizare, sunt în mare parte protejați, în timp ce generațiile mai mari, nu. În România, statul nu decontează un astfel de vaccin pentru nicio categorie de vârstă, deși boala este una foarte gravă și are o evoluție fulminantă. Apar anual cazuri și în țara noastră, în special în rândul bebelușilor și al adolescenților, însă ele au caracter izolat.

„Nu putem spune încă de unde a pornit infecția, cum a ajuns în acest grup și de ce a generat un număr atât de mare de îmbolnăviri într-un timp atât de scurt. Ce pot spune este că, în cei 35 de ani de când lucrez în medicină, nu am mai văzut atâtea cazuri de acest tip apărute într-un singur weekend. Ceea ce este fără precedent aici este caracterul exploziv al focarului – numărul mare de cazuri apărute într-un interval atât de scurt”, a declarat Susan Hopkins, directorul executiv al Agenției de Securitate a Sănătății din Marea Britanie (UKHSA), pentru The Guardian.

Primele elemente ale focarului duc către începutul lunii martie 2026, în orașul Canterbury, unde mai mulți tineri infectați frecventaseră același club de noapte – Chemistry – în zilele de 5, 6 și 7 martie. Autoritățile britanice nu au afirmat că infectarea s-a produs în mod direct în club, însă ancheta epidemiologică a arătat că acesta a fost un punct comun de socializare pentru mai multe persoane care au dezvoltat ulterior boala.

Primele cazuri care arată severitatea infecției

Juliette Kenny (stânga), în vârstă de 18 ani, a murit sâmbătă, după ce a fost răpusă de meningită. Annabelle Mackay (dreapta, în centru), studentă la Drept, în vârstă de 21 de ani, și-a pierdut vederea și a rămas paralizată după ce a contractat meningită B la petrecerea zilei ei de naștere care a avut loc în clubul Chemistry. SURSA: The Sun, pagina FB

În paralel cu datele oficiale, apar și primele cazuri care ilustrează gravitatea infecției. Juliette Kenny, în vârstă de 18 ani, a murit sâmbătă, după ce a fost răpusă de meningită. Annabelle Mackay, 21 de ani, și-a pierdut vederea și a rămas paralizată după ce a contractat meningită MenB, starea ei deteriorându-se rapid după ce și-a sărbătorit ziua de naștere, la începutul lunii martie, în clubul de noapte care a devenit centrul epidemiei, scrie The Sun. Ea a fost transportată la spital de colegele de apartament, după ce au găsit-o inconștientă în locuință.

