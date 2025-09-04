Lisabona, în stare de șoc după prăbușirea funicularului, soldată cu 15 morți

Portugalia este în stare de șoc după ce 15 persoane și-au pierdut viața în deraierea funicularului Gloria, vechi de 140 de ani, o atracție turistică importantă a capitalei Lisabona.

Alte 18 persoane au fost transportate la spital, cinci dintre ele fiind în stare gravă, potrivit serviciilor de urgență, citate de BBC.

Printre persoanele ucise în accidentul care a avut loc în jurul orei 18:05 s-au numărat și cetățeni străini, deși naționalitățile nu au putut fi confirmate, au declarat autoritățile.

Primarul orașului Lisabona, Carlos Moedas, a vizitat spitalul miercuri seară. Calificând situația drept un „moment tragic pentru oraș”. Guvernul Portugaliei, care îl va găzdui pe primar la o ședință de cabinet joi, a declarat zi de doliu național.

Funicularul Gloria, fotografiat în luna mai 2025.Credit line: Rubens Alarcon / Alamy / Profimedia

Președintele țării, Marcelo Rebelo de Sousa, și-a exprimat „condoleanțe și solidaritate cu familiile afectate de această tragedie”.

Poliția și alți lucrători din cadrul serviciilor de urgență au petrecut multe ore la fața locului, în timp ce diverse anchete privind incidentul au început– ele fiind demarate de compania care administrează funicularul, de autoritatea națională de siguranță a transporturilor și de poliția criminală

Imagine de la locul accidentului în care a fost implicat funicularul Gloria. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Șeful operatorului de transport public din Lisabona, Carris, a vizitat locul accidentului miercuri seară, compania emitând un comunicat prin care a precizat că au fost efectuate lucrări majore de întreținere la fiecare patru ani și la fiecare doi ani, conform cerințelor, precum și verificări zilnice, săptămânale și lunare.

Însă rapoartele martorilor oculari au sugerat că sistemul de frânare al funicularului tractat cu cablu s-a defectat, trimițându-l pe strada abruptă și într-o clădire.

Autoritățile au declarat că mai multe persoane au trebuit să fie eliberate după ce au rămas blocate în epavă.

Nu este clar câte persoane se aflau la bord în momentul accidentului de telecabină, care a avut loc în apropiere de Avenida da Liberdade.

Ce știm despre deraierea fatală a funicularului din Lisabona

Imaginile distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare au arătat cum trăsura galbenă strălucitoare s-a răsturnat și a fost distrusă aproape în întregime. Oamenii au putut fi văzuți fugind din zonă pe jos, în timp ce ceea ce pare a fi fum umplea aerul.

Un martor a declarat pentru ziarul portughez Observador că vehiculul era „scăpat de sub control, fără frâne”.

„Am început cu toții să fugim pentru că ne-am gândit că ne vom ciocni cu cabina de dedesubt”, a spus Teresa d’Avó.

„Dar a căzut după o curbă și s-a izbit de o clădire.”

Imagine de la locul accidentului în care a fost implicat funicularul Gloria. Credit line: Xun Wei / Xinhua News / Profimedia

O altă persoană a declarat pentru canalul de televiziune portughez SIC că funicularul a lovit o clădire în timp ce cobora în viteză maximă pe strada abruptă.

„A lovit o clădire cu o forță brutală și s-a prăbușit ca o cutie de carton; nu avea frâne”, a spus femeia.

Autoritățile de la Lisabona spun că este prea devreme pentru a stabili cauza acestui incident.

Cu toate acestea, Observador a relatat că un cablu s-a desprins de-a lungul traseului căii ferate, provocând pierderea controlului și coliziunea acesteia cu o clădire din apropiere.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Imagine de la locul accidentului în care a fost implicat funicularul Gloria. Credit line: Armando Franca / AP / Profimedia

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că este „consternat de teribilul accident”.

Un funicular este un tip de sistem feroviar care permite călătoria în sus și în jos pe pante abrupte.

Cele două vagoane de pe funicularul Gloria sunt acționate de motoare electrice. Sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de tracțiune, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce unul coboară panta, greutatea sa îl ridică pe celălalt, permițându-le să urce și să coboare simultan.

Funicularul Gloria este unul dintre cele mai faimoase obiective turistice și obiective turistice din Lisabona. A fost deschis în 1885 și electrificat trei decenii mai târziu.

El parcurge aproximativ 275 m de la Restauradores, o piață din mijlocul Lisabonei, până la străzile pitorești și pietruite ale unei zone numite Bairro Alto – sau cartierul înalt – în doar trei minute.

Acesta, și celelalte funiculare, sunt folosite de locuitorii Lisabonei, dar sunt și extrem de populare printre turiști .