OFICIAL: Pe ce va cheltui România 16,6 miliarde de euro din programul SAFE. Lista de achiziții militare pe care le va face Armata – VIDEO

Guvernul a prezentat luni programele ce vor beneficizia de finanțarea militară SAFE și care vor trebui finalizate până în 2030. Aproximativ 9,6 miliarde vor merge către achiziții militare, în timp ce peste 4 miliarde vor merge pentru finalizarea Autostrăzilor „Moldovei” A7 și „Unirii” A8 spre Ucraina, respectiv Republica Moldova.

Programul SAFE (Security Action For Europe) este program de credite cu buget total de 150 de miliard, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, in termen scurt, până în 2030.

„Romania are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua aplicație ca valoare din totalul celor depuse. Sumele respective reprezintă credite cu dobândă foarte bună, pentru categoria de state AAA, România având categoria BBB. Este un credit pe o perioadă de 45 de ani cu 10 ani perioada de grație, adică până în 2035 nu se fac plăți pe rate”, a declarat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului.

16,6 miliarde de euro din SAFE pentru România. 4,2 miliarde merg la autostrăzi în Moldova

Alocările SAFE pentru România:

4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni

9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională

Programul este gândit în special pentru achiziția în comun de către două sau mai multe state a unor echipamente militare, dar există posibilitatea unor achiziții individuale, acolo unde doar statul respectiv are o anumită nevoie, neîmpărtășită și de alte state. Achizițiile individuale ale statelor au termen de contractare finele lunii mai 2026, a explicat reprezentantul Guvernului.

„Într-un termen extraordinar de scurt, o echipă de oameni a reușit să producă un proiectc are a fost validat in integralitate de către Comisia Europeană, chiar din prima tranșă. S-a obținut o finanțare cu niște condiții extrem de avantajoase pentru România – MApN are un plan multianual de înzestrare, varianta existentă era să achiziționăm cu niște bani la un cost foarte mare, sau acum să folosim acest mecanism avantajos. Un alt avantaj este că suntem forțați să reușim să producem într-un timp foarte scurt. Al treilea avantaj este dezmorțirea industriei naționale de apărare. Prin acest mecanism va exista o cooperare prin care companii cu tehnologiid e ultimă generație vor fi aduse în aceeași curte cu companiile din industria națională de apărare și vor produce în comun”, a spus Ministrul Apărării, Radu Miruță.

Achiziții militare de 9,53 miliarde de euro

Proiectele de achiziții militare sunt 21 la număr, cu o valoare totală de 9,53 mld de euro – 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale Armatei.

Ca achiziții în comun, Miruță a prezentat programuld e achiziții de sisteme antiaeriene cu rachete Mistral (625 milioane de euro) cumpărate cu Franța. Tot în comun vor fi achiziționate și 12 elicoptere H225 produse în Franța, precum și 12 sisteme radare din aceeași țară.

Alte achiziții în comn vor fi realizate cu Germania, sisteme antiaeriene și sisteme de comandă pentru apărare aeriană.

Lista de achiziții militare ale României din programul SAFE:

Transportoare blindate de personal 8×8 / Piranha 5 – 139 produse 761.200.000 Euro Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți – min 1370 vehicule 471.505.000 Euro Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă – 2 sisteme 160.000.000 Euro Vedetă de intervenție pentru scafandri -2 nave 57.000.000 Euro Navă de patrulare maritimă (OPV) – 2 700.000.000 Euro Elicoptere multi-misiune H225M – minim 12 852.000.000 Euro Sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM) – 7 sisteme 207.000.000 Euro Armele și muniția individuală de infanterie la standard NATO – Aproximativ 240.000 de armament individual 439.860.000 Euro Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile – MLI – 198 vehicule 2.983.566.000 Euro Sistem integrat de simulare reală de antrenament – 1 sistem 94.500.000 Euro Platformă software pentru sistemele C4ISR – 70 instanțe 19.000.000 Euro Sistem portabil de apărare aeriană – MANPAD – 231 sisteme cu 934 rachete (n.r. Mistral) 625.560.000 Euro 7 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă cu capabilități C-UAS și C-RAM (SKYNEX), dislocabil – 7 sisteme 476.000.000 Euro 2 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă (V-SHORAD) cu capabilități C-UAS și C-RAM Skyranger 35mm, mobil – 2 sisteme 330.000.000 Euro 12 Sisteme de descoperire radar cu bătaie medie – 12 sisteme 258.000.000 Euro 3 Sisteme de rachete sol-aer cu rază medie ( SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR) – 3 sisteme 450.000.000 Euro Sisteme de lovire cu muniție loittering – 70 sisteme 147.000.000 Euro 2 Sisteme Navale de Apărare Antiaeriană cu Rază Foarte Scurtă cu Capabilități C-UAS și C-RAM (Millennium) – 2 sisteme 36.000.000 Euro Sistemul de drone pentru supraveghre și culegere de informații din clasa 1, mini-UAS – 56 sisteme / 22 deja contractate 45.770.000 Euro Muniție de 35 mm prin NSPA (CRAM – Oerlikon + Skyranger) – 87000 lovituri 23.150.000 Euro Muniție de 35 mm (CRAM – Oerlikon + Skyranger, inclusiv muniție cu explozie programabilă de tip AHEAD) – 400000 lovituri 393.275.000 Euro

Ce achiziții SAFE vrea să facă MAI: drone, elicoptere, roboți, avioane și trenuri de transport pacienți

În ceea ce privește programele Ministerului de Interne, secretarul de stat Bogdan Despescu spune că ministerul nu urmărește doar achiziția de echipamente.

„Printre proiecte vorbim de protecția personalului în misiuni cu risc ridicat, armament pentru toate structurile, drone și sisteme anti-drone, capabilități de observare, sisteme de comunicații critice comandă și control capabilități de protecție cibernetică. Miza MAI este că în acest proiect trebuie să avem o continuitate, toate ducând la o reziliență din partea structurilor statului”, a spus Despescu.

Secretatul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat spune că vor fi achiziționate echipamente care nu sunt destinate unui singur scop, ci mai multor riscuri.

„Suma alocată apărării civile e de circa 900 milioane euro si Romania e una din puținele tari care a inclus partea de protectie civila. Proiectele noastre merg catre mai multe direcții:

Conceptul de victime multiple – capabilități de transport în masa sau a victimelor multiple, nu doar o victima pe masina, si pe mai multe cai de transport. „E vorba de ambulante e transport, un tren de intervenție și transport pentru 200-300 persoane. Avioane multi-rol pe care le va deține MAI, care vor fi folosite pentru transport multiple victime, transport echipamente, cautare-salvare. Vor fi 7 elicopetere de categoria mediu-greu, 5 elicoptere de nivel ușor-mediu care vor fi folosite cu scop de transport medical de maxim 2 perasoane. un simulator de zbor pentru categoriile de elicopetere pe care le avem, dar și două șalupe de cautare salvare fluviale”, a spus Arafat.

„Pe conceptul de drone și roboti, vorbim de 8 roboți, sisteme de drone pentru stingerea incendiilor și de minidrone care pot cauta în cladiri proăbușite”, a spus Arafat. Acesta a mai vorbit de camioane, tabere mobile și generatoare mobile pentru intervenții.