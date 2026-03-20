LISTĂ Cine sunt parlamentarii din opoziție care au susținut bugetul de stat. Ce spun aleși din POT și SOS România despre votul lor

Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea si votul Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dintre cele 319 de voturi „pentru” pe care bugetul de stat pe 2026 al coaliției le-a obținut, 28 au provenit din rândul unor parlamentari care nu fac parte din partidele aflate la putere. Este vorba despre 11 parlamentari neafiliați, 9 de la SOS România și 8 de la POT.

Bugetul de stat a trecut cu o largă majoritate, vineri, de Parlament. Mai departe, el merge pentru promulgare la președintele Nicușor Dan. Înainte de asta, va trebui să treacă de controlul constituțional, pentru că AUR a anunțat deja că va ataca legea la Curtea Constituțională a României (CCR).

Legea a trecut de Parlament cu 319 voturi „pentru”, 104 contra, 1 abținere și doi parlamentari care au mers pe opțiunea „prezent, nu votez”.

Dintre voturile „pentru”, 28 au provenit din rândul unor parlamentari care nu fac parte din partidele care formează coaliția de guvernare:

11 neafiliați;

9 de la SOS România

8 de la POT

Parlamentarii opoziției care au votat „pentru”

Printre numele cunoscute care se află pe lista parlamentarilor neafiliați care au susținut bugetul coaliției se numără George Becali.

El a fost ales în Parlament pe listele AUR, însă a demisionat din partid. Ceilați parlamentari neafiliați care au susținut bugetul de stat pentru anul 2026 sunt:

Silviu Sorin Robe (ales pe listete POT); Dumitru Manea (ales pe listele SOS România): Robert-Daniel Ghiță (ales pe listele POT); Valentina Aldea (aleasă pe listele POT); Mariana Vârgă (aleasă pe listele SOS România); Aurora Tasica-Simu (aleasă pe listele POT); Gheorghe Petru Pîclișan (ales pe listele POT); Călin Groza (ales pe listele POT); Andrei Csillag (ales pe listele POT); Dumitrița Albu (aleasă pe listele POT).

Cei nouă parlamentari SOS România (din 15) care au votat pentru bugetul coaliției sunt:

Ana-Marcela Baș; Florin Caragață; Tudor Ionescu; Simona-Elena Macovei Ilie; Sorin George Oltenașu; Nini Alexandru Pascalini; Elena Laura Toader; Mihai Adrian Țiu; Vedinaș Verginia.

De la POT, cei care au votat bugetul Guvernului sunt parte dintre cei care vor să schimbe numele grupului parlamentar și să o lase, practic, pe Anamaria Gavrilă fără grup:

Răzvan-Mirel Chiriță; Cristian Cîmpan; Codruța Maria Corcheș; Daniel Grofu; Sergiu Lucian Matei; Dan Mihai Nicolae; Gabriela Porumboiu; Gheorghe Valentin Răducea.

Un deputat de la SOS România explică votul partidului

Deputatul Tudor Ionescu a explicat vineri, contactat de HotNews, motivul pentru care el și o parte din colegii săi au decis să susțină legea bugetului de stat pentru anul 2026.

„Noi am avut trecute amendamente la legea bugetului de stat și o parte din ele au fost acceptate. Noi am votat pentru amendamentele noastre care au trecut. A vota împotriva legii bugetului însemna să votăm împotriva propriilor amendamente, pentru care ne-am luptat în comisii”, a declarat Tudor Ionescu, deputat SOS România.

Dezbatere și vot asupra celor patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă, la Palatul Parlamentului din București, 7 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Întrebat cum își explică că, în ciuda acestui lucru, au fost și colegi de-ai săi de partid care au votat împotrivă, Ionescu a spus că explicația este „foarte simplă”: „Nu au trecut amendamentele tuturor”.

„Deci au fost probabil colegi ale căror amendamente nu au trecut și, evident, probabil că au ales să nu voteze bugetul”, a explicat el.

Președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a explicat pentru HotNews că „fiecare a votat cum a considerat”, iar cei care au susținut bugetul „au votat propunerile lor, amendamentele noastre”. Diana Șoșoacă a explicat și că parlamentarii partidului său au susținut și măsurile precum pachetul social, pentru a ajuta pensionarii, persoanele cu dizabilități, copiii, elevii și studenții.

Explicații din partea parlamentarilor POT

Situația juridică a grupului de deputați ai partidului Partidul Oamenilor Tineri (POT) este incertă, după cum a scris HotNews la începutul lunii februarie. Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a cerut conducerii Camerei Deputaților schimbarea numelui în „Uniți pentru România”, însă președinta partidului, Anamaria Gavrilă, împreună cu alți 5 deputați, se opun și îl contestă pe Chiriță.

Conducerea Parlamentului analizează, din luna februarie, ce este de făcut mai departe și momentan nu a fost luată o decizie. Practic, deputații POT care au susținut bugetul Guvernului fac parte din aripa partidului care vrea să se delimiteze de Anamaria Gavrilă și să schimbe numele grupului în „Uniți Pentru România”.

Deputatul POT Răzvan Chiriță. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, spune că el și colegii săi au votat „în bloc” pentru adoptarea bugetului pentru anul 2026.

„Am făcut acest lucru din responsabilitate față de cetățeni, nu din susținere politică pentru actuala coaliție. Refuzul bugetului ar fi însemnat blocaj total al statului: întârzierea pensiilor, salariilor, plăților către spitale, școli și furnizori, pierderea tranșelor PNRR și a cofinanțării europene – miliarde de euro blocate. În contextul economic și geopolitic actual, România nu își permite un astfel de vid instituțional”, a transmis, pentru HotNews, deputatul.

„Nu votăm pentru Guvernul Bolojan”

Chiriță spune că în comisii și în plen ei au susținut toate amendamentele opoziției care „au vizat indexarea reală a pensiilor și salariilor, reducerea presiunii fiscale pe cetățeni și IMM-uri, compensații pentru energie și transportatori, creșteri la educație și sănătate”.

„Nu toate au fost adoptate, dar prezența noastră activă a forțat coaliția să accepte măcar o parte din ele. Nu votăm pentru Guvernul Bolojan – votăm pentru ca românii să nu plătească prețul jocurilor meschine politicianiste. Stabilitatea minimă a statului este mai importantă decât orgoliile noastre sau ale oricui. Rămânem o opoziție fermă, vigilentă și intransigentă, dar alegem responsabilitatea socială în fața cetățenilor, nu blocajul distructiv”, a explicat acesta.