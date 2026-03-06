Lista zborurilor anulate azi pe Otopeni: 28 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost suspendate

Situația tensionată din Orient a dus la o nouă serie de suspendări pe Aeroportul Henri Coandă.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au transmis că măsura vizează 28 de zboruri: 13 plecări și 15 sosiri către și dinspre 7 destinații cheie din regiune.

Este vorba despre cursele programate către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut și Sharm el Sheikh, toate fiind suspendate pe parcursul zilei de vineri.

Lista zborurilor anulate azi pe Otopeni. Sursa foto: CNAB

Oficialii aeroportului au precizat că mențin un contact permanent cu operatorii aerieni pentru a evalua riscurile, siguranța călătorilor fiind elementul central în gestionarea acestor anulări.

Anulările de pe Otopeni au intrat deja în a șaptea zi. Situația nu este limitată la București: la nivel global, mii de curse sunt afectate după ce companiile aeriene au început să evite rutele deasupra Orientului, odată cu intensificarea războiului din Orientul Mijlociu și impunerea unor restricții de zbor stricte deasupra zonelor de risc.