Listarea Grup EM – în analiză

A aparut recent anuntul listarii Electromontaj. Desi aceste initiative sunt de apreciat si intreaga comunitate investitionala saluta orice noua companie care vine la cota bursei, se impune totusi o analiza fundamentata, tocmai pentru a reduce riscul pentru investitori si a clarifica anumite aspecte care putea induce in eroare potentialii actionari, mai ales ca IPO-ul se adreseaza investitorii de retail.

Grup EM nu este Electromontaj. Este un holding care inglobeaza detinerile familiei Bilteanu la diverse societati, printre care si Electromontaj, unde acestia controleaza 60% din pachetul de actiuni. Deci cei care subscriu acestei oferte nu devin actionari Electromontaj, ci intr-o companie detinuta majoritar de familia Bilteanu – deci noii actionari nu au drept de vot sau de decizie in Electromontaj.

Mai mult, Grup EM include in lista detinerilor sale (care ridica evaluarea companiei la valoarea din oferta) pachete de actiuni la societati care fac obiectul unor litigii privind modul in care acestea au fost dobandite (Electromontaj sau Hidroconstructia), deci sunt supuse unui anumit grad de risc – iar investitorilor ar trebui sa li se prezinte distinct si acest aspect.

Tot spre corecta si completa informare a investitorilor, trebuie mentionat faptul ca Electromontaj are peste 30 de litigii cu actualii actionari. Litigiile se refera, majoritar, la modifcarea Actului Constitutiv al Electromontaj de catre actionarul majoritar (familia Bilteanu) in sensul ingradirii dreptului acestora de a-si vinde detinerile fara acordul celor care comtroleaza compania. Aceasta modifcare a Actului Constitutiv este contestata sub aspecte de ingradire a dreptului de proprietate si legalitate din pespectiva normelor de functionare a companiilor in Romania. Pana la solutionarea cauzelor, actualul act ramane in vigoare – insa in prospectul de listare al Grup EM, vanzatorul mentioneza (pag 17) ca isi rezerva dreptul de a modifica si Actul constitutiv la Grup EM, daca va considera ca situatia o impune; acest fapt ridica intrebarea legitima pentru potentialii actionari daca este cazul sa se astepte la ingradiri similare ale dreptului de proprietate si in noua entitate recent infiintata.

Din perspectiva financiara, emitentul mentioneaza in prospect ca intentioneza sa foloseasca fondurile colectate in proiecte dezvoltate de companiile in grup, iar in situatia in care acestea inregistreaza profit sa plateasca (daca actionarii sai decid asta) dividende Grup EM, pe care holdingul, la randul sau, sa il distribuie (sau nu) actionarilor sai. Deci eventualele dividende pe care participantii la oferta ar putea sa le obtina sunt, de fapt, conditionate de 2 factori: daca aceste companii vor obtine profit si daca familia Bilteanu va decide sa il distribuie actionarilor sai.

Desi piata de capital din Romania a scris povesti frumoase de success – cele mai multe dintre ele – au existat si cazuri in care care, in special investitorii de retail, au crezut mirajul financiar prezentat de anumite companii, al caror parcurs nu a fost cel promis sau sperat. Acest tip de situatii poate fi evitat printr-o analiza fundamentata, serioasa a oricaror oferte sau produse accesibile publicului larg.

Articol susținut de Expert Advisory Team