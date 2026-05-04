Listarea la bursă a companiilor de stat, blocată de Senat. Până când va fi suspendată vânzarea acțiunilor

Plenul Senatului a adoptat, în şedinţa de luni, proiectul privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice de interes naţional până la 31 decembrie 2027, iniţiat de PSD. S-au înregistrat 71 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă şi 11 abţineri, informează Agerpres.

Potrivit proiectului, se interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.

Ce prevede proiectul

Aceste dispoziţii nu se aplică acţiunilor deţinute de stat la companiile, societăţile şi instituţiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv sau pentru care a fost declanşată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvenţă, precum şi acţiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depăşeşte 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituţie de credit în parte.

De asemenea, proiectul mai prevede că se suspendă, până la data de 31 decembrie 2027, orice operaţiuni privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare.

Senatul a amendat propunerea legislativă prin amendamentul care stipulează că „nu se împiedică majorarea capitalului social prin emisiunea de acţiuni (…) dacă acestea nu au ca obiect înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat şi se efectuează cu respectarea legislaţiei societare, a legislaţiei pieţei de capital, a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, precum şi a normelor privind ajutorul de stat, după caz”.

Amendamentul propus de AUR în comisiile de specialitate şi însuşit de plen este justificat prin faptul că, în lipsa acestei clarificări, unele articole ar putea fi „interpretate extensiv, cu efectul blocării unor mecanisme legale de finanţare prevăzute de legislaţia societară şi de piaţa de capital, deşi acestea nu reprezintă, prin natura lor juridică, acte de privatizare sau de vânzare a acţiunilor statului”.

Dezbateri aprinse în plen

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, unul dintre iniţiatorii proiectului, a arătat că social-democraţii nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda şi momentul ales.

„Iniţiativa nu îşi propune în vreun fel să blocheze pentru totdeauna înstrăinarea acţiunilor statului la companiile strategice. Ne referim în textul legii doar la oportunitate şi moment. (…) Dacă avem ceva de obiectat este cu privire la metoda stabilită pentru înstrăinarea activelor statului, acţiunilor statului la companiile profitabile şi momentul, oportunitatea”, a afirmat Zamfir, în plenul Senatului.

El a spus că prin această lege „ţara este apărată de şobolăniile care se fac în Guvern pe ascuns”.

Liderul senatorilor USR, Sorin Şipoş, s-a pronunţat împotriva proiectului pentru că acesta „nu protejează interesul naţional, ci blochează reforma şi (…) este pretext pentru o moţiune de cenzură”.

„Probabil va fi cea mai scumpă moţiune de cenzură din istorie. Ni se spune că listarea înseamnă vânzare. Este fals. Listarea înseamnă transparenţă, disciplină, performanţă. Statul rămâne acţionar majoritar, dar companiile sunt obligate să livreze rezultate. (…) Această iniţiativă nu protejează interesul naţional, protejează, de fapt, lipsa de reformă, iar sincronizarea ei cu moţiunea de cenzură spune, de fapt, realitatea. Nu e o dezbatere economică serioasă, ci o justificare politică construită în grabă”, a spus Şipoş.

Preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Senat, Gabriela Horga (PNL), consideră că această iniţiativă legislativă arată că „în România a apărut un nou pol antieuropean condus de domnul Sorin Grindeanu (preşedintele PSD – n.r.)”.

„O lege profund anti-românească, ce poate genera pierdere atât românilor, de miliarde de euro, companiilor româneşti şi fondurilor private de pensii. (…) În primul rând, nu vinde nimeni şi nici nu privatizează nimeni vreo companie de stat. Listarea unui pachet minoritar de acţiuni la bursă înseamnă deparazitarea companiilor de stat de firmele care le căpuşează de ani de zile”, a explicat Horga în plen.

Senatorul PACE – Întâi România Clement Sava a anunţat că susţine legea şi a spus că „cea mai bună modalitate de a prezerva avuţia naţională este votarea moţiunii de cenzură”. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat după adoptarea proiectului: „Vindem ţara la români, nu la străini”.

Votul decisiv va fi dat în Cameră

Proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Proiectul de lege a fost depus pe 20 aprilie de către PSD, ca răspuns la anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind intenția Guvernului de a lista la bursă pachete minoritare de acțiuni de la mai multe companii ale statului.

Oana Gheorghiu a prezent pe 16 aprilie o listă cu companii ale statului care ar putea fi listate la bursă. Unele dintre companii sunt propuse pentru IPO (Initial Public Offering). Aici intră cele care nu se află deja pe bursă. Și mai este categoria celor care se află deja pe piața de capital și de la care pot fi listate noi pachete minoritare de acțiuni. Potrivit documentului guvernamental, statul ar urma să rămână acționar majoritar.

„Lista exploratorie” cu companiile propuse pentru listare

Companiile care sunt recomandate pentru listare:

Hidroelectrica, cu un pachet de 5 – 7% din acțiuni

Romgaz, cu un pachet de 5-7 % din acțiuni

CEC – listare inițială

Companii care sunt condiționate