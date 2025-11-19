Dispută pe cuptoarele cu microunde: Whirlpool deschide proces ca să-și blocheze rivalii Samsung și LG în SUA

Compania americană producătoare de electrocasnice Whirlpool a solicitat marți unei agenții comerciale din SUA să blocheze importul și vânzarea de cuptoare cu microunde de la producători rivali cu sediul în Coreea de Sud și China, susținând că aceștia au copiat tehnologia sa brevetată pentru modelele de cuptoare cu microunde de tip over-the-range, scrie Reuters.

Plângerea, depusă la Comisia pentru Comerț Internațional (ITC) a SUA, de la Washington, are ca scop protejarea unei piețe-cheie pentru Whirlpool, compania cu sediul în Benton Harbor, Michigan. Whirlpool susține că rivalii sud-coreeni Samsung și LG, împreună cu Midea și Haier, companii din China, au încălcat cinci dintre brevetele sale pentru „produse combinate, de tipul microunde și hote, cu profil redus” sau LP-MHC.

În plângerea sa, Whirlpool afirmă că a fost pionierul tehnologiei pentru cuptoarele cu microunde care și gătesc și asigură ventilația. Whirlpool a depus marți și alte plângeri împotriva companiilor respective la tribunalele federale din Texas și New Jersey, solicitând despăgubiri bănești, potrivit documentelor predate în fața instanțelor și unui purtător de cuvânt al Whirlpool.

Purtătorii de cuvânt ai Samsung, LG, GE Appliances (deținută de Haier) și Midea nu au răspuns imediat unor solicitări de a transmite puncte de vedere cu privire la plângerea depusă la ITC. Whirlpool a precizat, într-un comunicat, că „nu va ezita să-și apere inovația și proprietatea intelectuală atunci când un concurent fură un design protejat prin brevet”.

„Whirlpool a creat categoria de produse LP-MHC și, până când pârâții numiți au început să se comporte ilegal, Whirlpool era singurul furnizor de LP-MHC-uri din Statele Unite”, scrie în plângere.

