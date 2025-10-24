Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist”

Lituania a spus că două avioane militare rusești au intrat joi în spațiul său aerian timp de aproximativ 18 secunde, ceea ce a determinat o reacție a forțelor aeriene ale NATO din această țară baltică, care l-a convocat pe principalul diplomat de la Vilnius al Rusiei, care a negat incidentul, potrivit Reuters.

Cele două aeronave, un avion de vânătoare Su-30 și un avion cisternă Il-78, se aflau probabil într-o misiune de antrenament pentru realimentare când au zburat 700 de metri în spațiul aerian al Lituainei venind din enclava Kaliningrad, la aproximativ ora 15:00 GMT (18:00 în România), potrivit armatei lituaniene.

Ministerul Apărării rus a susținut că niciunul dintre avioanele Su-30 care se antrenau joi în Kaliningrad nu a încălcat granițele altor țări.

Avioane spaniole Eurofighter Typhoon ale Poliției Aeriene Baltice a NATO au fost trimise în misiune ca răspuns și patrulare în zonă, a transmis armata lituaniană.

„Aceasta este o altă demonstrație a disponibilității NATO de a răspunde la orice evoluții și a capacității sale de a asigura siguranța spațiului aerian al Alianței”, a spus un oficial NATO pentru Reuters.

„Rusia se comportă ca un stat terorist”

Lituania l-a convocat diplomatul rus de cel mai înalt rang și a emis un protest ferm, informând aliații săi din NATO și Uniunea Europeană, precum și Consiliul Nord-Atlantic despre incident, a declarat Ministerul de Externe.

„Acest incident arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist, ignorând dreptul internațional și securitatea țărilor vecine”, a declarat premierul lituanian Inga Ruginiene pe Facebook.

„Lituania este în siguranță. Împreună cu aliații noștri, avem grijă și vom apăra fiecare centimetru din țara noastră”, a adăugat ea.

Premierul estonian Kristen Michal și-a exprimat „solidaritatea deplină” cu Lituania. Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că acest lucru arată că „Rusia nu se calmează și nu se retrage în niciun fel” și că este necesară o vigilență continuă.

Ministrul lituanian de Externe, Baiba Braze, și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea deplină.

Incidente tot mai dese provocate de Rusia

Trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute pe 19 septembrie. NATO a trimis avioane de vânătoare și le-a escortat în afara spațiului aerian.

Rusia a negat că avioanele sale au intrat în Estonia, afirmând că Tallinn nu are dovezi care să susțină această afirmație și că încearcă să intensifice tensiunile dintre Est și Vest.

Cu nouă zile înainte, peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Avioanele NATO au doborât unele dintre ele, fiind prima dată când un membru al alianței a tras asupra unor ținte rusești de la începutul războiului din Ucraina. Drone rusești au încălcat și spațiul aerian al României, inclusiv în septembrie, când piloții avioanelor F-16 au decis să nu doboare drona pe care o aveau în vizor.

Generalul american care ocupă funcția de comandant suprem al NATO a declarat la începutul acestei săptămâni că Rusia pare să fi fost descurajată de răspunsul ferm al NATO la incursiunile în spațiul aerian polonez și estonian, dar se așteaptă ca Moscova să continue să testeze limitele.