Drona rusească ce a intrat în România: De ce au decis piloții de pe F-16 să nu doboare drona. Explicațiile Armatei României

Piloții celor două avioane de luptă F-16 ridicate sâmbătă de la sol aveau aprobare să doboare drona rusească intrată în spațiul aerian românesc, însă nu au tras asupra ei, așa cum a făcut armata poloneză, zilele trecute. „Au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, precizează duminică Ministerul Apărării Naționale, care dezvăluie și ce tip de dronă au folosit rușii în atac.

Potrivit MApN, drona care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a fost de tip Geran.

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei”, a transmis MApN, într-un comunicat.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a precizat Ministerul Apărării.

De ce piloții nu au doborât-o, deși aveau voie?

Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.

„Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a precizat ministerul

În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30, precizează armata.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, mai denunță MApN.

Ce se știe despre incidentul din spațiul aerian al României

Ministerul Apărării Națioanale a anunțat sâmbătă seară că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în zona localității tulcene Chilia Veche.

„La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”, a transmis sâmbătă MApN.

Locul unde ar fi pătruns drona rusească, în 13 septembrie 2025

Autorităţile au emis atunci un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească.

După acest incident, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia își extinde în mod deliberat operațiunile cu drone și că Occidentul trebuie să răspundă cu sancțiuni mai dure și o cooperare mai strânsă în domeniul apărării.

Ultimele incursiuni ale dronelor au fost „o extindere evidentă a războiului Rusiei”, a spus Zelenski. „Armata rusă știe exact încotro se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer”, a adăugat acesta.

„Nu așteptați zeci de «shaheds» și rachete balistice înainte de a lua decizii definitive”, a avertizat Zelenski, referindu-se la dronele Shahed de proiectare iraniană pe care le folosește Rusia.

Ce s-a întâmplat în Polonia

Incidentul din România a venit la câteva zile după ce Polonia a interceptat și doborât miercuri dimineața 19 drone rusești intrate în spațiul său aerian. În fața amenințării, Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2022, de la momentul invaziei ruse în Ucraina.

Tot sâmbătă, Polonia a anunțat că ea și aliații săi NATO „au desfășurat elicoptere și aeronave când dronele rusești au lovit Ucraina nu departe de granița sa”.

Autoritățile poloneze au precizat că aceste acţiuni au fost „de natură preventivă”, după ce spaţiul aerian polonez a fost încălcat de drone ruseşti acum patru zile.