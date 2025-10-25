Lituania, nevoită să-și închidă iar aeroporturile din cauza unor baloane venite din Belarus / Reacția premierului

Lituania, țară NATO, și-a închis vineri cele mai mari două aeroporturi ale sale și a închis punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce baloane meteorologice cu heliu au intrat pe teritoriul său, acesta fiind al treilea incident de acest gen din octombrie din națiunea baltică, transmite Reuters.

Aviația europeană a fost aruncată în haos în de mai multe ori în ultimele săptămâni din cauza apariției dronelor și a altor incursiuni aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, München și regiunea baltică.

Aeroporturile din Vilnius și Kaunas au fost închise din motive de siguranță până la ora 2 dimineața, în timp ce punctele de trecere a frontierei cu Belarus vor rămâne închise până duminică la prânz, au anunțat autoritățile.

Lituania a afirmat că baloanele sunt trimise de indivizi care transportă țigări de contrabandă, dar îl acuză și pe președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, că nu oprește această practică.

„Comisia Națională de Securitate se va reuni săptămâna viitoare pentru a evalua … ce se poate face pe termen scurt pentru a le da o lovitură contrabandiștilor și regimului lui Lukașenko, care le permite să prospere”, a declarat premierul Lituaniei, Inga Ruginiene, într-un comunicat.

Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania a afirmat că „zeci de baloane” au fost detectate de radar vineri.

Aeroportul din Vilnius a fost închis și marți, în această săptămână.

De asemenea, a fost închis și pe 5 octombrie, când până la 25 de baloane cu aer cald de mici dimensiuni au intrat în spațiul aerian al Lituaniei și au determinat închiderea aeroportului din Vilnius, provocând întârzieri de mai multe ore, au anunțat autoritățile. Acele baloane transportau 12.000 de pachete de țigări, a declarat atunci purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri.

Foto: DreamsTime.com