LIVE „Aceasta este epoca de aur a Americii”. Anunțul lui Donald Trump, într-un discurs cu miză uriașă ținut în Congresul SUA

Discursul susținut de Trump marți noapte are o miză uriașă pentru el și pentru republicani, având în vedere scăderea popularității președintelui în sondaje, înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, din noiembrie, scrie Reuters.

O decizie „nefericită” a Curții Supreme

Trump a deplâns hotărârea Curții Supreme, care a stabilit că președintele și-a depășit autoritatea prezidențială prin aplicarea taxelor globale în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale.

„Am folosit aceste taxe am încasat sute de miliarde de dolari, pentru a încheia acorduri avantajoase pentru țara noastră, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al securității naționale, totul funcționa bine”, a spus Trump.

„Ne jefuiau atât de rău. Știți cu toții asta. Toată lumea știe asta, chiar și democrații știu”, a adăugat el.

Președintele a calificat hotărârea Curții Supreme drept „nefericită” – asta în condițiile în care patru judecători care au asistat la discursul stăteau chiar în fața președintelui.

Trump a afirmat (în mod eronat, spun criticii) că taxele nu au produs „inflație” și au generat „o creștere economică extraordinară”, în vreme ce a declarat că decizia Curții Supreme este „dezamăgitoare”.

Cu toate acestea, președintele a continuat să promoveze noile sale taxe vamale globale de 15% în conformitate cu secțiunea 122 din Legea comerțului. „Sunt puțin mai complexe, dar probabil sunt mai bune, ducând la o soluție care va fi și mai puternică decât înainte”, a spus el.

Trump a afirmat că aceste taxe nu vor necesita avizul Congresului; cu toate acestea, aceste taxe pot rămâne în vigoare doar 150 de zile înainte ca Congresul să fie nevoit să aprobe prelungirea lor.

„Câștigăm atât de mult încât nu știm ce să facem”

Președintele, scrie The Guardian, a organizat o coreografie extraordinară: el a prezentat echipa olimpică masculină de hochei a SUA, care a intrat în Camera Reprezentanților pe treptele galeriei presei.

„Aici, alături de noi, în această seară, se află un grup de câștigători care tocmai au făcut întreaga țară mândră”, a spus Trump, înainte ca sportivii să apară, ridicând medaliile de aur în aplauzele zgomotoase ale publicului.

Trump a spus că echipa olimpică feminină de hochei a SUA va veni în curând la Casa Albă. Echipa feminină refuzase invitația, marți dimineață.

Înainte de a prezenta echipa, Trump a spus: „Țara noastră câștigă din nou. De fapt, câștigăm atât de mult încât nu știm ce să facem. Oamenii îmi spun: «Vă rog, domnule președinte, câștigăm prea mult. Nu mai putem suporta»”.

„O epocă de aur”

Președintele SUA Donald Trump și-a început discursul despre starea națiunii, marți noapte, declarând o „epocă de aur a Americii”, în încercarea de a convinge alegătorii, într-un moment dificil pentru președinția sa și pentru Partidul Republican.

„Națiunea noastră s-a întors – mai măreață, mai bună, mai bogată și mai puternică ca niciodată”, a spus el după ce a urcat pe scenă în aplauzele și strigătele „USA, USA” ale republicanilor din Congres.

Reprezentantul democrat Al Green a fost îndepărtat din Camera Reprezentanților pentru al doilea an consecutiv după ce a fluturat un semn către Trump pe care scria: „Negrii nu sunt maimuțe”.

Mesajul făcea referire la un clip postat de Trump pe rețelele sociale în această lună, care includea o secvență în care fostul președinte Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe.

Discursul anual are o miză uriașă pentru președinte, având în vedere scăderea popularității sale în sondaje, creșterea îngrijorării cu privire la un conflict cu Iranul și dificultățile americanilor în ceea ce privește costul de trai, înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Discursul televizat adresat Congresului, al doilea în cele 13 luni de la revenirea la Casa Albă, i-a oferit lui Trump șansa de a convinge alegătorii să îi mențină pe republicani la putere.

Trump și-a început discursul lăudând economia, declarând că inflația „scade vertiginos”, chiar dacă prețurile la alimente, locuințe, asigurări și utilități rămân semnificativ mai mari decât erau acum câțiva ani.

Consilierii de la Casa Albă și consilierii de campanie republicani l-au îndemnat de altfel pe Trump să se concentreze pe preocupările economice ale americanilor.

Victoria lui Trump în alegerile din 2024 s-a bazat în mare parte pe promisiunile sale de a reduce costul de trai, dar alegătorii sunt în mare parte nemulțumiți de eforturile sale de până acum. Un sondaj Reuters/Ipsos a arătat că doar 36% dintre americani aprobă modul în care acesta gestionează economia.