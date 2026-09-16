VIDEO Anunțuri important ale președintei Comisiei Europene la discursul despre Starea Uniunii. Un invitat important în sală: premierul Canadei
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va face apel miercuri la solidaritatea statelor UE în abordarea schimbărilor climatice, a inteligenței artificiale și a concurenței cu China, susținând că nicio țară din UE nu poate face față singură acestor provocări.
Un invitat important: premierul Canadei
Mar Carney va asculta discursul lui von der Leyen într-un moment în care Canada caută să-și consolideze relațiile cu UE – în special în domeniul apărării, al reglementării digitale și al comerțului – pe fondul tensiunilor crescânde cu președintele SUA, Donald Trump, și al amenințărilor directe și repetate din partea acestuia.
Carney va ține, de asemenea, un discurs în fața Parlamentului European joi.
Canada vrea o alianță unică cu UE, dar statele membre nu sunt convinse cu privire la forma acestei colaborări.
Ce teme va aborda von der Leyen
În discursul său anual despre starea Uniunii, adresat Parlamentului European de la Strasbourg începând cu ora 10.00 (ora Bucureștiului), Ursula von der Leyen va prezenta prioritățile celor 27 de state membre ale UE pentru anul care urmează.
Von der Leyen, aflată acum la al doilea mandat de cinci ani la conducerea executivului UE, va sublinia necesitatea menținerii independenței europene în diverse sectoare, inclusiv energia, materiile prime și tehnologiile curate, au declarat oficialii.
Pentru a atinge acest obiectiv, țările UE vor trebui nu doar să colaboreze, ci și să aibă parteneri puternici precum Canada, al cărei prim-ministru, Mark Carney, va fi prezent la Strasbourg și va ține joi propriul discurs în fața legislativului UE.
Von der Leyen va afirma că, deși Canada nu poate deveni membră a Uniunii Europene, UE dorește să o apropie cât mai mult de blocul comunitar, deoarece împărtășește valorile Europei și ar putea ajuta UE să devină mai puțin dependentă de China în ceea ce privește materiile prime și prelucrarea acestora, au declarat oficialii.
Este probabil ca ea să menționeze că a susținut negocierile cu China privind modalitățile de reducere a deficitului comercial nesustenabil al UE, de 1 miliard de euro pe zi, dar că aceste discuții trebuie să dea rezultate în curând, altfel UE va fi nevoită să recurgă la alte măsuri pentru a-și proteja economia.
Oficialii au declarat că se mai așteaptă ca von der Leyen să sublinieze faptul că UE resimte deja efectele schimbărilor climatice mai mult decât orice alt continent.
UE va trebui să-și mențină cursul ambițios în ceea ce privește atenuarea efectelor schimbărilor climatice, dar să-și intensifice eforturile de adaptare la acestea, bazându-se pe experiențele din ultimele trei luni, când continentul a fost lovit de valuri de căldură și incendii de pădure fără precedent.
Este așteptat ca ea să afirme că liderii UE vor trebui să depună mai multe eforturi pentru a răspunde îngrijorărilor cetățenilor privind efectele inteligenței artificiale, dar și să se asigure că economia Europei beneficiază de pe urma AI.
Von der Leyen urmează să abordeze, de asemenea, tema migrației către UE și necesitatea de a trage învățăminte din crize precum evenimentele de la Ceuta de la sfârșitul lunii iulie, eventual prin consolidarea rolului agenției europene de frontieră Frontex, au declarat oficialii.