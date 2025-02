LIVE Război în Ucraina, ziua 1078: Zelenski, dispus să negocieze direct cu Putin, dar cu o condiție / Depozit de petrol din regiunea Krasnodar, în flăcări după un atac ucrainean cu drone

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ar fi de acord cu discuții directe cu omologul său Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului pe cale diplomatică. „Dacă aceasta este singura configurație în care putem aduce pacea cetățenilor Ucrainei și să nu pierdem oameni, cu siguranță vom merge pe această configurație”, adăugând că ar cere și prezența altor participanți, cum ar fi SUA și Europa.

Un atac ucrainean cu drone care a avut loc în timpul nopţii de marţi spre miercuri a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, a declarat, miercuri dimineaţă, guvernatorul acesteia, citat de Reuters.

O serie de atacuri cu drone ale Ucrainei asupra unor centre energetice din Rusia au provocat incendii, în ultimele zile, la o rafinărie importantă din regiunea Volgograd, precum şi la centrala de gaz Astrahan, scrie News.ro.

„Incendiul a fost localizat, nu sunt victime”, a afirmat, pe aplicaţia Telegram, Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar.

💥 Russia: Ukraine struck the Albashneft oil refinery in Novominskaya, Krasnodar Krai.

Annual refining capacity of 320,000 tons.



Coordinates: 46.331767, 38.937576 pic.twitter.com/x0DuCOvvnW