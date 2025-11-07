LIVE TEXT Black Friday 2025 eMag: În câteva momente încep reducerile. 2,2 milioane de oferte și câteva produse speciale

Black Friday a ajuns la ediția cu numărul 15 în România, iar ziua de azi este din nou una excepțională, momentul cu cele mai multe cumpărături online din tot anul. Deși economia dă semne de oboseală, inflația rămâne peste media europeană și tot mai multe companii vorbesc despre concedieri, pofta românilor pentru cumpărături rămâne la cote ridicate.

Ca în fiecare an, HotNews.ro transmite LIVE TEXT cele mai importante evenimente ale zilei.

07:45

Datele Google Trends pentru România arată că de marți pânâ joi, „eMAG Black Friday” a fost unul dintre cei mai căutați termeni. Vineri dimineață, cel mai căutat cuvânt pe Google în română pentru ultimele 24 de ore era eMAG, cu peste 100.000 de căutări.

07:27

În aplicația eMAG mesajul afișat este „a început numărătoarea inversă, în câteva momente începe Black Friday”

07:07

Într-un articol de opinie, Dan Popa explică pe HotNews.ro de ce nu ar trebui să ne grăbim să cumpărăm în rate de Black Friday, chiar dacă băncile ne îmbie cu oferte de genul „plătești în 12 rate fără dobândă. „Black Friday este ziua în care băncile ne roagă să cheltuim, iar economiștii-șefi ai acelorași bănci ne cer să ne abținem”, se spune în articol.

Sunt așteptate și în 2025 recorduri de vânzări

Ne plac cumpărăturile online, livrările rapide, plata în rate și ideea de „ofertă bună”, chiar și într-un context economic dificil. Black Friday devine, an de an, nu doar o zi a reducerilor, ci și una a contrastelor – între prudență declarată și consum real în creștere.

De la televizoare și telefoane, până la vacanțe și chiar autoturisme, Vinerea Neagră este incontestabil un eveniment așteptat care marchează începutul sezonului de iarnă în comerțul online.

Black Friday 2025 este programat pe 7 noiembrie, cea mai devreme dată de până acum, cu trei săptămâni înaintea versiunii americane. În primele ediții românești, 2011 și 2012, ziua reducerilor a fost după 20 noiembrie, însă eMAG a devansat constant momentul pentru ca produsele să poată fi livrate până la minivacanța de 1 decembrie.

Mai multe magazine online au spus că se așteaptă la noi recorduri de vânzări, iar compania care a creat acest fenomen în România se așteaptă la vânzări de 940 milioane lei, față de 896 milioane anul trecut.

Chiar dacă puterea de cumpărare a scăzut, Black Friday rămâne o zi cu încărcătură emoțională: o ocazie de satisfacție, de „mic răsfăț” într-un an marcat de scandaluri politice și măsuri economice controversate.

Retailerii se așteaptă la noi recorduri: milioane de produse vândute, mii de comenzi pe minut și tot mai multe plăți în rate, fără dobândă. Va fi o pondere record a plăților cu cardul și tot mai multe colete vir ajunge la easybox și nu vor mai fi aduse de curieri până la ușă.

Black Friday este o zi specială fiindcă oameni care în general se declară prudenți și cumpătați, sunt dispuși să cheltuiască mult și au apetit ridicat pentru consum în această zi.

eMAG Black Friday

eMAG ține de Black Friday pe 7 noiembrie, reducerile medii sunt undeva pe la 35-40%, iar cele mai mari sunt de 90%. Compania promite că 1,5 milioane de produse au cel mai mic preț din an, iar numărul total de oferte este 2,2 milioane.

Numărul de produse a crescut față de anul trecut, astfel că vor fi 600.000 de electrocasnice mici, 120.000 de televizoare și 400.000 de smartphone-uri și accesorii.

La fel ca în edițiile trecute, în ofertă vor fi și produse speciale, cum ar fi lingourile de aur sau carnea de porc. Pentru Black Friday 2025 compania anunță câteva premiere: abonamente la energie electrică, biletele la festivaluri, dar și echipamente oficiale ale unor echipe românești de fotbal.

Tot de Black Friday, eMAG organizează și o tombolă: cei care cumpără de minim 150 lei pot roti o roată virtuală, iar premiile totale promise sunt de 2 milioane lei.

Estimarea este că toate coletele vor fi livrate până pe 22 noiembrie.

Altex Black Friday 2025

Retailerul are una dintre cele mai lungi campanii de Black Friday dintre companiile mari: 21 de zile. Compania are 135 de magazine în țară.

Altex, Media Galaxy și Brico Depot au început joi a doua etapă din campania de Black Friday, etapă care va ține până în 12 noiembrie. Companiile promit „reduceri de până la 50%, la sute de mii de articole”.

Altex a derulat prima etapă Black Friday 2025 începând cu data de 30 octombrie, iar pentru etapa care se termină pe 12 noiembrie promite „promoții la sute de mii de articole, de la telefoane, laptopuri și televizoare smart, până la electrocasnice mari și mici, cosmetice, jucării, mobilier, anvelope și trotinete”. O a treia etapă de promoții va fi între 13 și 19 octombrie.

Flanco Black Friday 2025

Flanco este campioană la lungimea campaniei Black Friday, cu un total de 38 de zile, ceea ce înseamnă aproape șase săptămâni. A dat startul pe 24 octombrie și va încheia pe 30 noiembrie. Flanco are 162 de magazine în țară.

La televizoare sunt reduceri care pornesc de la 300 de lei și pot depăși 2.500 de lei la modelele cele mai scumpe, iar la smartphone-uri sunt reduceri de la 200 de lei, dar pot ajunge și la peste 2.000 de lei, ma modele de top.

Fashion Days Black Friday 2025

Fashion Days a pornit campania de Black Friday pe 31 octombrie și o va încheia pe 9 noiembrie. Compania a anunțat rezultatele pe primele trei zile, când au fost plasate peste 200.000 de comenzi. Fashion Days promite reduceri de până la 90%.

În primele trei zile de Black Friday 2025 au fost comandate peste 550.000 de produse, într-un total de 230.000 de comenzi plasate pe Fashion Days în România, Bulgaria și Ungaria.

Valoarea medie a coșului de cumpărături a fost 530 lei (TVA inclus). Datele arată o creștere de 13% a numărului de produse per comandă comparativ cu anul precedent, spun cei de la Fashion Days.

Fashion Days promite ghete de la 99 de lei, jeanși de la 59 de lei, jachete de la 79 de lei, hanorace de la 49 de lei și pulovere de la 39 de lei.

Evomag Black Friday

Magazinul online Evomag a pornit campania pe 24 octombrie și o va încheia pe 9 noiembrie. Cele 17 zile au fost împărțite în trei etape, iar ultima are trei zile: intervalul 7-9 noiembrie.

Față de anul trecut, Evomag promite stocuri duble și „reduceri de până la 70% la zeci de mii de produse”. Cele mai mari reduceri sunt la electrocasnice, televizoare, telefoane mobile și laptopuri.

Compania mizează pe o creștere de până la 15% în campania de Black Friday 2025. față de anul trecut.

PC Garage Black Friday 2025

Cel mai mare magazin online de gaming organizează Black Friday pe 7 noiembrie, în ziua când ține și eMAG. Compania a dat și câteva exemple de discount. La monitoare reducerile promise sunt între 12% și 30%. La laptop-uri sunt reduceri de 900 de lei, iar la plăci video sunt reduceri între 9% și 26%.