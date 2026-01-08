VIDEO „Doar mesaje text”. Ministrul Apărării, declarații despre avionul Spartan cu care a mers președintele Nicușor Dan la Paris

Ministrul Apărării Naționale a explicat, joi, într-o conferință de presă de ce aeronava militară C-27J Spartan a decolat cu o întârziere de 24 de ore din Paris. El a explicat că președintele nu s-a aflat în niciun moment în pericol și a dat detalii despre motivele întârzierii întoarcerii în țară de la Paris a lui Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă militară, care a dus la blocarea sa pe aeroport mai bine de 24 de ore, din cauza condițiilor meteo.

Pe lângă aceste probleme, Nicușor Dan a atras atenția după ce a spus că, atunci când se află în Spartan, „este deconectat de realitatea din România”, din cauza lipsurilor tehnologice din aeronavă.

Principalele declarații făcute de ministrul Apărării, Radu Miruță:

Aeronava nu a decolat marți seara pentru că starea meteo de la București în momentul în care ar fi trebuit să aterizeze erau sub nivelul necesar pentru aterizare.

Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare.

De ce nu a plecat în a doua zi? Pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, însă ninsorile, cu capacitatea aeroportului, nu au permis rulajul pe pistă.

Pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, însă ninsorile, cu capacitatea aeroportului, nu au permis rulajul pe pistă. De ce nu a aterizat marți seara? În intervalul ăla au aterizat 16 avioane comerciale. Aceste avioane au avut caracteristici tehnici care să permită aterizarea. Avionul Spartan nu are aceste caracteristici.

Costurile zborurilor cu avionul Spartan

Am verificat la costuri. Există două componente. Directe: pentru zborul la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6.720 de euro. Asta înseamnă combustibil, taxe de aeroport, diurna piloților.

Costuri indirecte: costuri de mentenanță, uleiuri. Aceste costuri sunt de 2.630 de euro. Penultimul zbor al lui Nicușor Dan la Paris a costat undeva la 30.000 de euro. Pe regimul fostei Administrații Prezidențiale un zbor tot până la Paris a fost de șase ori mai scump.

Lipsurile președintelui

Nicușor Dan a părut nemulțumit de faptul că nu a avut comunicații pe timpul zborului. Nu există comunicații într-un avion militar?

În momentul de față, avionul Spartan cu care s-a zburat permite comunicații scrise prin satelit. Dacă ar fi nevoie să i se comunice ceva președintelui, există posibilitatea unor mesaje text. Avem în lucru cu STS două propuneri astfel încât să existe comunicații.

Spuneați că sunt în lucru aceste două propuneri. Când ați început să analizați cele două posibilități?

Cei de la STS sunt responsabili. Sigur, fiindcă avionul este al MApN trebuie să integrăm cu producătorul. Cei de la STS au aceste variante, ni le vor transmite și noi le vom transmite producătorului avionului.

Când ați început să lucrați la aceste două propuneri? După ce a reclamat dl. președinte sau după?

Noi nu facem aceste îmbunătățiri. Doar le transmitem.

„Imaginea României e foarte bună”

Președintele Nicușor Dan a plecat la Paris cu un astfel de avion. Exista totuși un alt avion care să îi permită să decoleze și să aibă telecomunicații? Vă asumați imaginea României care a fost conturată la Paris?

Fără să vă bucure pe dvs. în mod special, imaginea României e foarte bună. Dorința și opțiunea președintelui dacă să zboare cu avion privat sau nu este decizia Administrației Prezidențiale. În ultima perioadă, președintele a decis să zboare la costuri de vreo șase ori mai mici.

Suportul aerian a fost o procedură standard?

Nu știu ca România să fi făcut o astfel de solicitare. A fost un gest de prietenie după ce România a ajutat după incendiul de la Crans Montana.

Dl. Macron nu s-a oferit cu ajutor pentru suport aerian?

Nu știu să vă răspund.

Spuneați că se pune în discuție importanța unei aeronave prezidențiale.

Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan despre această achiziție, însă consider că este de bun simț să avem o aeronavă pentru Administrația Prezidențială. Trebuie însă să vedem când vor fi bani.

„Președintele a mai zburat cu un astfel de avion, știe posibilitatea de comunciații”

HotNews: Pentru situația de față, dar și pentru celelalte, a existat o cerere clară ca pentru Spartan să existe sisteme wifi?

Nu știu să fi existat o astfel de cerere.

Deci nu au solicitat în plus.

Eu nu știu despre o astfel de solicitare. Dar președintele a mai zburat cu un astfel de avion, știe posibilitatea de comunciații.

Cu Spartan au mai zburat și foști premieri. Atunci ei au cerut sisteme de comunicații?

De când sunt ministru astfel de solicitări nu au apărut. Dar indiferent de funcție sunt momente în viața de zi cu zi când nu poți fi lângă telefon. Ședințele CSAT sunt fără telefoane, fără comunicații. Dacă unui demnitar aflat în zbor trebuie să i se comunice ceva acest lucru se poate întâmpla.

Acele condiții meteo care au întârziat întoarcerea în țară, MApN avea alte variante la Paris pentru întoarcerea președintelui în țară?

MApN nu are o altă aeronavă care să zboare în condiții de siguranță sub caracteristicile Spartanului. Dar a fost o chestie de câteva ore. A doua zi problema nu a fost de la vreme, ci de la aeroportul din Paris. Orice pregătire de extra-back-up presupune niște costuri în plus, care se pun în aplicare doar atunci când e necesar.

În cazul în care președintele ar trebui să părăsească țara pentru o astfel de întâlnire, ar fi pregătită o altă aeronavă sau ați merge tot pe aeronava Spartan? Ca să nu ne mai ia prin surprindere o astfel de situație.

MApN pune la dispoziție ceea ce are. Acestea sunt aeronavele. Opțiunea pentru acest tip de aeronave sau nu este a Administrației Prezidențiale. Nu este pus în pericol. A existat o situație meteorologică pentru ca piloții au spus că astea sunt condițiile și Administrația Prezidențială și STS au decis să nu riște.