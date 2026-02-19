VIDEO Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit prim-ministrul României: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă” / Cum răspunde criticilor că a mers la summit

Nicușor Dan susține acum o declarație de presă de la Washington la finalul participării la reuniunea inagurală a Board of Peace, instituție înființată de președintele american Donald Trump.

HotNews transmite LIVETEXT principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

E important ca România să fie parte ca observat pentru că trăim într-un context de securitate în care trebuie să fim prezenți. România are o tradiție de a colabora și a fi prezentă în Orientul Mijlociu.

Am scos copii din Gaza și i-am tratat în România sau i-am transferat în alte țări europene.

Deja dăm burse scoale pentru studenți palestieni.Ne-am angajat să contiuăm asta.

Mi se pare remarcabil că multe state într-o situație financiară mai bună ca România s-au oferit să contribuie.

La finalul participării ați avut o întâlnire cu Marco Rubio. Ce ați discutat?

În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politețe. Am discutat cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii. În ceea ce privește relația cu SUA. Este o relație diplomatică. Este un dosar care crește și cu multe paliere.

CCR s-a pronunțat în favoarea pensiilor magistraților. Judecătorul Busuioc s-a răzgândit după ce ați avut discuții cu PSD? Așa este?

Judecătorii au fost numiți de Cameră, Senat, președinte. Nu putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții. Ei trăiesc în mijlocul societății și cred că în chestiuni în care interpretatea poate varia, trebuie să te uiți și în societate.

Ați lipsit de la Davos și Munchen. De ce ați ales să veniți aici?

Faptul că nu am mers anul acesta nu înseamnă că nu ne ducem peste un an sau doi când avem discuții, proiecte de transmis. De ce am venit aici? Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic. Este o chestiune de securitate într-o lume în care toate lucrurile sunt legate între ele.

Cum răspundeți criticilor?

Pentru politica noastră externă este important să fim parteneri în diferite formate și să consolidăm parteneriatul cu SUA. De asta am venit. Se pune întrebarea cum alegi între SUA și UE. Răspunsul meu este că nu alegem între SUA și UE. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem. Comisia Europeană a fost prezentă.

Trump v-a zis premierul României. Cum comentați?

Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă

Există posibile discuții mai departe convenite aici?

În acest moment, dincolo de personalul ambasadei, chiar în acest moment sunt 5-6 oficiali români care discută cu oficiali americani pe alte paliere. Așa discutăm lucrurile. Prezența președintelui a fost un gest simbolic pentru această relație dar nu cu prezența președintelui se reglează.