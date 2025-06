LIVE VIDEO Ilie Bolojan, conferință de presă: Foarte probabil TVA va fi reașezat la două praguri / Analizăm extinderea bazei de contribuabili la sănătate / Bursele elevilor vor fi reconfigurate, iar toate sporurile reevaluate

Premierul Ilie Bolojan anunță acum principalele măsuri fiscale pe care le va lua guvernul, în prima conferință de presă de la preluarea funcției. Declarațiile vin după ședința de guvern în care a precizat că prioritățile executivului sunt reducerea deficitului bugetar și îmbunătățirea colectării fondurilor europene prin PNRR.

HotNews.ro transmite LIVETEXT principalele declarații:

România este într-o situație dificilă din cauza deficitelor bugetare cronice din ultimii ani, cel mai mare fiind înregistrat anul trecut. Ca urmare a aceste situații avem printre cele mai mici venituri din Europa ca pondere din PIB, cheltuieli mai mari decât ne putem permite. Creditele pe care le luăm sunt la dobânzi ridicate.

Va trebui să luăm și în perioada următoare credite. Pentru România este urgent să atace 2 probleme – a deficitului pentru echilibrarea lui și cea de accesare a fondurilor europene.

E nevoie să ne creștem veniturile și să ne scădem cheltuielile, dar trebuie să facem pe de o parte într-un regim de urgență, dar și pe termen lung adică să atacăm venituri și cheltuieli structurale care să ne așeze pentru a ne putea scădea an de an deficitul.

„Sporuri pe bază de performanță”

În ceea ce privește scăderea de cheltuieli, lucrăm pe mai multe componente, invetariem tot ce înseamnă comitete, comisii, sinecuri și în fiecare ședință de guvern vom ataca această zonă. Astăzi am început cu o structură care ține de guvern – un comitet format din 17 persoane care aveau un venit de 4.000 euro net pe lună. L-am transformat într-un comitet de 5 persoane cu un venit de 1.000 euro net pe lună.

Avem un număr mare de sporuri permise de lege, unele dintre el au fost abuzate. Avem sporuri unele peste altele. Vă dau un exemplu: sporul pentru antenă. Sporurile vor fi reevaluate și trebuie legate de performanță.

Un lucru care suntem obligați să-l analizăm sunt aspecte care țin de zona de educație pe care oricum le-am spune e foarte greu să le ducem cu aceste deficite mai departe. Am dezvoltat un pachet de burse de elevi care a plecat de la un buget 187 milioane lei pe toată țară și am ajuns la 4,7 miliarde de lei în trei ani. Sunt bune orice fel de burse, dar plătim un miliard doar pe bursele elevilor și cei care fac o analiză a notelor vor constata o dinamică crescătoare peste prag după ce au apărat burselor. Și acest lucru trebuie reconfigurat.

O a doua componentă importantă la care trebuie să lucrăm imediat este creșterea veniturilor. Aici este una aspect pe fond de creștere prin îmbunătățirea colectării, eliminarea evaziunii. Dar suntem puși în situația să pregătim un pachet de măsuri fiscale, anunțat săptămâna viitoare, care înseamnă câteva direcții.

„TVA va fi reașezat la două praguri”

Foarte probabil TVA va fi reașezat la două praguri, azi avem trei. Săptămâna viitoare vă vom anunța pragurile.

Avem posibilitatea să încasăm repede sume și e foarte proabil să propunem o creștere a accizelor care țin de alcool sau combustibil.

Avem foarte puțini contributori la Casa de Sănătate, dar avem peste 16 milioane de beneficiari. Asta înseamnă că avem foarte multe excepții și avem categorii care sunt scutite și analizăm extinderea bazei de contribuabili prin reducerea unor excepții, prin aplicarea acestei contribuții la pensiilor mai mari. Avem în vedere impozitarea suplimentară a capitalului, mă refer la bănci, la câștiguri din jocuri de noroc.

Efortul va fi pe componenta de investiții și pe componenta de îndeplinit jaloane din planul de reziliență.

Este important să se lucreze pe componenta de investiții, iar beneficiari să pună presiune pe constructuri să urgenteze lucrările. Să reașezăm proiectele pentru ca în iulie să putem depune la Comisia Europeană programul nostru reașezat și gradul de respectare a jaloanelor.

Am stabilit azi în guvern că până săptămâna următoare vom inventaria companiile guvernamentale. Am condiționat aprobarea bugetelor de stabilirea unor criterii de performanță fără echivoc.

Am convenit azi un moratoriu de 6 luni de zile în care vom suspenda declanșarea unor noi proceduri de licitații sau întreruperea celor pornite care nu au depuse oferte și nu s-au adjudecat câștigătorii ca să ne putem prioritiza proiectele, să ne asigurăm finanțarea celor pe care ni le putem permite și au impact în comunitățile lor. Această suspendare se face doar pe proiectele finanțate de guvern și nu au legătură cu fondurile europene. Cele pe fonduri europene trebuie urgentate.

Un alt pachet de măsuri se referă la cele care vor intra în vigoare de anul viitor. Le anunțăm tot în această perioadă ca să dăm o perspectivă piețelor că România știe care îi sunt probleme și luăm măsurile necesare pentru a putea să stabilizăm macroeconomic lucrurile și să nu degenerăm spre criză economică. Vă dau un caz impozitele pe proprietate vor fi reașezate, foarte probabil mărite.

Această măsură va fi dublată de pachetul de reformă pentru administrația publică locală.

Tot de anul viitor va fi foarte probabil majorat impozitul pe capital, de exemplu impozitul pe dividente. Vom încerca să le anunțăm din timp.

Sesiunea de întrebări

Întrebare KanalD: Vedem reacții negative din partea sindicatele, inclusiv angajații de la guvern au protestat, cum răspundeți la proteste?

Niciun cetățean nu poate fi liniștit când sunt anunțate lucruri care îi afectează venitul sau siguranța locului de muncă. Trebuie să înțelegem câteva lucruri. În acești ani în multe zone s-a sărit peste cal prin inventarea unor sporuri, dar și prin extinderea numărului de angajați. S-a dovedit că se poate lucra la fel de bine cu mai puțini oameni. Una din marile probleme, poate cea mai mare, este că avem foarte puțini oameni raportat la populația activă care sunt în economia reală. Astăzi există o cerere din partea economiei private, nu au angajați pur și simpu mai ales în marile orașe. Numărul locurile de muncă trebuie calculat corect în așa fel cei din sectorul public să-și facă datoria.

Vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți. La poliția locală e normă de 1 polițișt la 1.000 de locuitori. În Oradea ar trebui să fie 200, sunt sub 80 de când sunt primar, dar n-ați auzit să fie cel mai murdar oraș sau cu cea mai mare infracționalitate. Unele competențe ale poliției locale se suprapun cu cele ale poliției naționale.

Trebuie făcută analiza fiecărei instituții de la primăria de comună la Guvernul României. Nu cred că premierul trebuie să aibă 16 consilieri, poate să aibă 9-10-11. Nu trebuie ca un demnitar să aibă un cabinet plin, poate avea unul mai redus, asta arată respect pentru oameni. Un calcul corect al aparatului public, a pune presiunea pe peformanță. Am avut ședință la ANAF și am discutat despre încasările la buget. Am întrebat dacă s-au dat sancțiuni, dacă a fost cineva schimbat din funcție. Dacă ar fi criterii de performanță pentru tot vă asigur că în multe domenii lucrurile se vor schimba substanțial.

„Reducerea subvenției partidelor, la rectificarea bugetară”

Întrebare Antena3: Conduceți un guvern cu 5 vicepremieri, la Senat 50% au mers prin detașare, în programul de guvernare nu se taie subvenția pentru partide, cheltuieli statului cresc. Ne puteți explica punctual?

În ceea ce privește Senatul, când se reduc posturile, oamenii au 2 opțiuni. Dacă vor să se transfere, pot, e absolut legal. Nu e de vină Senatul. Eu sper ca peste tot unde se organizează concursuri, dacă personalul e dimensionat corect va fi forțat să facă un concurs corect pentru că altfel va trebui să lucreze pentru pila angajață.

În ceea ce privește vicepremierii. Sunt un om corect. Vechiul guvern avea trei, acum sunt cinci vicepremieri dar să reținem că doi sunt de fapt miniștri. Sunt 2 în plus fără portofolii. Sunt mai multe partide în acest guvern și au dorit să fie parte a deciziei. Dacă fiecare dintre acești oameni ne facem datoria și muncim de dimineață până seară nu 2 posturi în plus sunt problema ci ceea ce vom face mai departe.

Reducerea subvențiilor pentru partide și celelalte măsuri care vor fi puse în practică vor fi adoptate la rectificarea bugetară. Consideră că toată lumea, inclusiv partidele și cei de pe funcții de conducere, trebuie să fie parte din acest efort național de corecție.

Întrebare HotNews: Este avută în vedere creșterea TVA principală de 19%? Noile niveluri ale TVA vor fi aplicate de la 1 august? Și la ce categorii de bunuri și servicii vor crește?

Caut să fiu responsabil și nu-mi permit să arunc cifre care nu sunt validate în niciun domeniu. Am punctat direcții principale și în ce zone lucrăm. Foarte probabil vor fi anunțate săptămână viitoare. Avem un termen care este consiliul miniștrilor de externe care se va ține pe 8 iulie. De asemenea, avem vizitele agențiilor de rating și România trebuie să vină cu un pachet fiscal care să atace probleme structurale.

Angajații guvernului reclamă că avem vicepremieri în plus, fiecare cu 4–6 consilieri, cu câte trei secretari de stat per cabinet, fiecare cu alți consilieri, plus șoferi, autoturisme, birouri, fonduri de protocol etc. Cum explicați românilor situația și grăsimea politică?

Oamenii sunt cu imaginea grăsimii politice dinainte. Veți vedea că se va stabili numărul de secretari de stat, de oameni pe cabinete. Încerc să am grijă de ceea ce spun și ceea ce spun să fac.

Ionuț Dumitru, numit consilier onorific

Întrebare Realitatea: În acordul politic semnat vorbeați de meritocrație și profesionalism dincolo de numirile politice. Vă enumăr Mihai Busuioc la CCR, Dragoș Anastaciu al cincilea vicepremier fotografiat în trecut cu Nicu Gheorghe, Țoiu și Moșteanu la MAE și MApN. Unde e meritocrația?

Numirile pe care le voi face direct mă vor califica sau descalifica. Primul meu consilier onorific care va fi numit de azi este domnul Ionuț Dumitru, un economis consacrat și care sper să fie un sprijin important în calitate de bancher și fost președinte al Consiliului Fiscal.

Întrebare ProTV: În spațiul public a apărut informația privind supendarea Rabla pentru următorii 2 ani. Puteți confirma și ce se vor întâmpla cu celelalte programe?

Nu este o decizie privind suspendarea pe un anumit timp a unui program sau altul. Dar e adevărat că am discutat să suspendăm programele care se deschid în perioadă următoare pe o perioadă de o lună două până analizăm impactul și dacă avem bani să le susținem.

Din punctul meu de vedere, nu mai avem capacitatea financiară să ne susținem toate programate dedicate unei anumite componente economice. De exemplu, componenta de fotovoltaice. Cred că având mai puțini bani la dispoziție, trebuie să ne rezumăm la programe care rezolvă unele lucruri precum să crească capacitatea pentru exporturi. Trebuie să susținem firmele ca exportă sau cele care ne scad importurile. De ce să nu susținem un program să cumpărăm ceva făcut în România?

Întrebare G4Media: Aș face o revenire la situația de la Senat. Adevăratul curs al lucrurile a fost că dvs. ați anunțat 177 de posturi reduse, iar în urma informațiilor de la biroul de presă 45 de persoane s-au transferat. De ce nu ați anunțat dvs. aceste cifre? Sunteți de acord cu transferurile și cum se armonizează cu dorința de reducere a dvs?