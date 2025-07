LIVE VIDEO Ursula von der Leyen confirmă bugetul istoric al UE de aproape 2 trilioane de euro: „Un buget pentru o nouă eră”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat miercuri noul proiect de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, calificându-l drept un „buget pentru o nouă eră”, relatează Reuters, The Guardian și Euractiv.

Comisia Europeană a propus un buget central al UE de 1,816 miliarde de euro pentru următorii șapte ani începând din 2028, după zile de negocieri interne tensionate, notează Politico.

Această cifră ar reprezenta o creștere a puterii de cheltuire a Uniunii Europene în comparație cu bugetul actual, care a intrat în vigoare în 2021.

Membrii Comisiei, conduși de președinta Ursula von der Leyen, au convenit în cele din urmă asupra acestei cifre miercuri, ceea ce înseamnă că cheltuielile totale ar crește la 1,26% din venitul național brut al UE, comparativ cu aproximativ 1,1% în perioada actuală.

Comisia a susținut că bugetul său se va ridica la 2 trilioane de euro, deoarece ia în calcul o creștere a inflației în următorii ani și include rambursarea datoriilor post-Covid. Cu toate acestea, Siegfried Mureșan, negociatorul pentru buget al Partidului Popular European (PPE), de centru-dreapta din care provine von der Leyen, a descris această metodă ca fiind „înșelătoare”. Criticile sale au fost repetate de europarlamentari din întreg spectrul politic.

Anunțul dă startul la cel puțin doi ani de dispute, probabil aprige și tortuoase, cu Parlamentul European și capitalele naționale, care trebuie să aprobe suma finală. Multe guverne vor insista probabil pentru un buget mai mic sau cu priorități diferite față de cel propus de Comisie, mai scrie Politico.

Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a prezentat planul miercuri după-amiază în comisia pentru buget a Parlamentului.

Comisarii au aprobat planul de cheltuieli după ce șefii lor de cabinet au rezolvat cele mai sensibile probleme în cadrul a două zile de negocieri aproape neîntrerupte la Bruxelles.

Cifra totală de 1,816 miliarde de euro este exprimată în prețurile din 2025 și se compară cu un buget de 1,2 miliarde de euro între 2021 și 2027 în prețurile actuale. O creștere semnificativă față de perioada precedentă de șapte ani nu este neobișnuită în această etapă.

Șefa Executivului comunitar a afirmat că planul propune o schimbare a modului în care UE strânge fonduri, menținând în același timp contribuțiile statelor membre la nivelurile actuale.

Într-un mesaj video publicat pe rețeaua de socializare X, Ursula von der Leyen a confirmat noul buget al UE pentru următorii șapte ani.

„Este un buget pentru o nouă eră, care corespunde ambițiilor Europei. Care răspunde provocărilor Europei. Care ne consolidează independența”, a scris ea, confirmând cifrele vehiculate anterior de presa europeană.

