LIVETEXT | Balonul de Aur 2026 se decernează ACUM! Kane, Yamal și Mbappe sunt marii favoriți. Am aflat cine este antrenorul anului! Detalii în timp real
Balonul de Aur 2026 va fi acordat în această seară, într-un eveniment găzduit de London Palladium Theatre, din Anglia.
Gala va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 2, cu începere de la ora 22:00.
Ediția din acest an este a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.
Urmăriți evenimentul pe GOLAZO.ro.