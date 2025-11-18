LIVETEXT | România – San Marino se joacă acum. Început dezastruos pentru „tricolori”! Naționala de pe locul 210 a deschis scorul în minutul 2 + Autogol de curtea școlii
România și San Marino se duelează ACUM, în ultimul meci din preliminariile CM 2026.
Partida de pe „Ilie Oană” este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Oaspeții au deschis scorul în minutul 2 după o neatenție în apărarea noastră. Giacopetti a trimis în poartă, din 6 metri, pe lângă Târnovanu.
