Locatarii unui bloc din Germania au chemat poliția să afle cine sună noaptea la toate soneriile. Au avut apoi o surpriză

Locuitorii unui imobil din Bavaria, sudul Germaniei, au chemat poliția după ce soneriile apartamentelor au început să sune încontinuu, târziu în noapte. Au fost surprinşi să afle că vinovatul nu era un adolescent pus pe farse, aşa cum credeau, transmite The Guardian.

Vinovat de situație a fost un melc, care se târa în sus şi în jos pe placa cu soneriile. Melcul a provocat haos în clădire şi ridicat din pat locuitorii furioşi mult după miezul nopţii, când nu puteau dormi din cauza zgomotului.

La început, au bănuit că adolescenți fac o farsă cu soneria. Dar când sunetul a continuat chiar şi după sosirea a doi poliţişti, în ciuda faptului că nu era nimeni la uşă, iar detectorul de mişcare nu se activase, o privire mai atentă asupra plăcii metalice a soneriei a arătat prezenţa melcului. Mai exact, un limax (melc fără cochilie).

„Ne culcasem, nu obişnuim să răspundem la uşă după ora 22:00, aşa că, atunci când a sunat soneria, am încercat să o ignor. M-am gândit că ar putea fi copiii din casa abandonată de peste drum”, a povestit, pentru tabloidul Bild, Lisa, 30 de ani, vânzătoare într-un magazin.

„Dar apoi m-a sunat cumnata mea, care locuieşte la etaj, şi m-a întrebat dacă soneria noastră sună, pentru că a ei nu se opreşte. A continuat să sune chiar şi în timp ce vorbeam la telefon şi asta în ciuda faptului că nu se vedea nimeni la uşă. Am devenit foarte neliniştiţi. Atunci am decis să chemăm poliţia”, a mai relatat femeia.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Schwabach, Bavaria, a declarat că melcului „i s-au explicat limitele teritoriului său şi a fost plasat pe o porţiune de iarbă din apropiere”.