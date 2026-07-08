Lockheed Martin și Rheinmetall vor produce în Europa racheta balistică pe care o are și România în dotare

Gigantul american Lockheed Martin și producătorul german de armament Rheinmetall au anunțat semnarea unui memorandum prin care vor produce în Europa rachete balistice ATACM, rachete folosite de sistemul de artilerie HIMARS pe care îl operează și Forțele Române.

Lockheed Martin anunță că memorandumul de înțelegere semnat cu Rheinmetall „vizează satisfacerea cererii imediate de muniție produsă la nivel local în Europa”.

„Cu sprijinul guvernelor Statelor Unite și Germaniei, acordul marchează următorul pas către înființarea unui joint venture care să creeze primul centru european de excelență pentru

producția, integrarea și distribuția sistemelor ATACMS în cadrul NATO și al forțelor

europene aliate.”, transmite compania într-un comunicat.

„Aducerea coproducției ATACMS în Germania este un semnal puternic pentru industria de

apărare a Europei și pentru reziliența pe termen lung a NATO. Acest parteneriat combină

tehnologia americană dovedită cu puterea de producție europeană, creând valoare

industrială în Germania, extinzând în același timp capacitatea de care au nevoie aliații

pentru a satisface cerințele tot mai mari de securitate”, a declarat Dennis Goege, director

executiv pentru Europa la Lockheed Martin, transmite compania.

Armin Papperger, CEO al, Rheinmetall spune că fabrica din Unterlüss este „prima și singura

unitate de producție din lume pentru rachete ghidate ATACMS în afara Statelor Unite.”

Fabrica Rheinmetall din Unterluess este una dintre cele mai importante locații ale companiei unde lucrează în total aproximativ 4.000 de angajați. Printre competențele sale principale se numără producția de sisteme de armament și muniție, precum și dezvoltarea, fabricarea și întreținerea vehiculelor pe șenile. Unterluess este și este cel mai mare poligon de tragere din Europa aflat în proprietate privată.

În prezent, o fabrică de motoare de rachetă se află în faza finală de construcție, astfel că producția de motoare de rachetă și de componente pentru rachete ghidate este programată să înceapă încă din 2027, anunță compania.

Rachetele ATACMS (Army Tactical Missile System) sunt considerate a fi rachete balistice cu rază mică de acţiune – ele pot lovi ţinte aflate la o distanţă de aproximativ 300 de km. Acestea transportă 226 kg de încărcătură explozivă și au fost concepute pentru sistemul M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) şi pentru sistemul M142 HIMARS.

Rachetă ATACMS lansată dintr-un sistem M270 MLRS, Foto: U.S. Army / Avalon / Profimedia

România are rachete ATACMS pentru sistemele sale HIMARS

România are în dotare trei sisteme de rachete sol-sol de mare precizie HIMARS, mai exact 54 de lansatoare împărțite în trei batalioane diferite. Este una dintre cele mai scumpe și moderne arme pe care Armata le-a cumpărat în ultimii ani.

Contractul cu Lockheed martin a fost semnat în 2019 și a valorat circa 1,5 miliarde de dolari. Primul sistem a intrat în dotare în 2021, iar ultimul în 2024.

Fiecare sistem cumpărat de România are 18 instalații de lansare și a inclus și muniţia, elementele de comandă control, senzorii, suportul logistic, mentenanţa, echipamentele criptografice şi cu regim special, precum şi a serviciului de instruire a personalului la toate nivelurile necesare.

Contractul României a prevăzut și trei tipuri diferite de rachete ghidate/dirijate care pot lovi ținte terestre de suprafață sau punctuale până la 300 de km.

Lansatorul HIMARS e montat pe camion și poate acomoda câte șase rachete de 227mm M270 sau o singură rachetă MGM-140 ATACMS.

Practic, pe lângă cele 54 de lansatoare, contractul României a prevăzut și achiziția a 81 de rachete tip M31A1 Unitary și 81 de rachete tip M30A1 Alternative warhead, dar și 54 de rachete de tip ATACMS, cele care au raza efectivă de până la 300 de km.