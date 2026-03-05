„Locuiești în Dubai, nu ți-e frică?”. De ce au sărit la unison influencerii să apere imaginea UAE pe fondul războiului din Iran

În timp ce rachetele și dronele amenință regiunea, rezidenții și influencerii din Dubai insistă că sunt protejați de liderii UAE. Campania de PR are rolul de a proteja imaginea emiratelor, într-un moment dificil, scriu Financial Times și Deutsche Welle, care amintesc în context că postările influencerilor pe rețelele sociale sunt strict reglementate.

„Locuiești în Dubai, nu ți-e frică”, întreabă numeroși influenceri în clipurile croite după același tipar, postate pe Tik Tok și Instagram, și tot ei oferă răspunsul corect: „Nu, pentru că știu cine ne protejează”, ilustrat de imagini cu șeicul Mohammed bin Rashid al-Maktoum și suita sa.

În timp ce rachetele și dronele iraniene traversează regiunea, influencerii fac mari eforturi să apere emiratul și pe liderii săi.

Mesajul lor, observă Financial Times, este același, aproape identic, valabil pentru zeci și sute de clipuri: încredere totală în securitatea Dubaiului și în viitorul său ca paradis pentru expați.

De la izbucnirea războiului, sâmbătă, UAE a anunțat că a interceptat aproximativ 172 de rachete balistice și opt rachete de croazieră, precum și 755 de drone.

Cu toate acestea, trei oameni au murit, câteva zeci au suferit răni ușoare, iar câteva clădiri, printre care și consulatul SUA, au suferit pagube.

În vreme ce zeci de mii de turiști încearcă să evadeze din Dubai și Abu Dhabi, cei care locuiesc acolo insistă că viața decurge obișnuit și locul este mai sigur decât orice oraș din Europa.

„Cu siguranță a început într-un mod negociat și sponsorizat”

Într-o discuție cu Financial Times, Katja Muñoz, cercetătoare la Consiliul German pentru Relații Externe, a remarcat că campania „Știu cine ne protejează” are un model clar.

„Nu este chiar propagandă, dar are o tentă de propagandă. Este o operațiune de influențare și este interesant că după doar 60 de ore (de război) am văzut acest lucru”, a spus ea.

„Desigur, în parte este vorba doar de oameni care copiază și monetizează conținutul, dar cu siguranță a început într-un mod negociat și sponsorizat. Ce îmi spune asta este că ei (UAE) au structuri deja stabilite – au relații existente cu influencerii pe care au putut să îi folosească foarte repede”, a spus ea.

În comentariile de la mai toate clipurile, autorii au negat vehement că ar fi plătiți și au insistat că se simt pur și simplu protejați.

„Toată lumea este în siguranță în UAE”

Pentru fiecare mențiune critică pe rețelele sociale la adresa exilaților care solicită repatrierea cu zboruri finanțate de contribuabili au existat rezidenți din Dubai care au insistat că viața sub bombe, acolo, este mai sigură decât cea din Occident.

„Toată lumea este în siguranță în Emiratele Arabe Unite. Toată lumea este protejată”, a declarat Amjad Taha, un analist emiratez, citat de Financial Times.

Expatriații britanici, a afirmat el, refuzau să completeze formularele de evacuare furnizate de guvernul britanic „în caz că acestea se transformă cumva în formulare fiscale”.

Utilizatorii de social media și influencerii care au distribuit clipul viral au fost „foarte motivați să vorbească despre siguranța din Dubai”, a declarat un om de afaceri din Londra care călătorește frecvent la Dubai pentru afaceri.

În schimb, cei care critică guvernul emiratelor sau autoritățile sale riscă amenzi mari, închisoare sau revocarea vizei.

Influencerii, strict reglementați

Activitatea influencerilor din Dubai este strict reglementată, scrie Deutsche Welle.

De la jumătatea anului 2025, Consiliul Media din Emiratele Arabe Unite a impus licențierea obligatorie pentru influencerii de pe rețelele sociale, consolidând și mai mult supravegherea guvernamentală asupra conținutului pe care îl produc.

În urma atacurilor Iranului care au lovit infrastructura cheie din întreaga țară sâmbătă, oficialii UAE au reamintit populației – și influencerilor din Dubai – că „răspândirea de zvonuri sau informații neverificate este o infracțiune pedepsită de lege”.

Biroul Media din Dubai a avertizat sâmbătă împotriva republicării „videoclipurilor și imaginilor vechi ale incendiilor din trecut din Dubai”.

„Confirmăm că acestea sunt false și înșelătoare”, a declarat biroul într-un comunicat, subliniind că „publicarea sau republicarea unui astfel de material expune autorii la răspundere legală în conformitate cu legile țării”.

„Nu avem voie să postăm nimic! A trebuit să șterg totul”

Procuratura din Emiratele Arabe Unite a emis, de asemenea, un comunicat în care avertiza că orice persoană care a postat sau repostat imagini din „surse necunoscute” ar putea fi sancționată cu o amendă de 200.000 AED (46.000 EUR) și cu închisoare de cel puțin un an.

Un reportaj realizat de NTV media din Germania arată imagini de pe Instagram cu influencerii germani din Dubai, îngrijorați, care comentează despre libertatea de exprimare.

„Nu știu ce am voie să spun și ce nu am voie să spun”, a remarcat Nathalie Bleicher-Woth, în timp ce o altă persoană, Zara Secret, a recunoscut: „Nu avem voie să postăm nimic! A trebuit să șterg totul”. Aceste postări au fost șterse între timp.

Laude pentru Dubai de la Durov, Andrew Tate și Elon Musk

O rezidentă din UAE, Anastasiia Polonskaia, care susține că a cumpărat un apartament în Dubai din banii făcuți pe Instagram, a respins sugestiile că clipurile ar face parte dintr-o campanie coordonată de guvern.

Ea a spus că a copiat pur și simplu în limba rusă ceea ce a văzut pe platformă în limba engleză.

Dubai este, de asemenea, renumit ca un paradis fiscal de top, ceea ce a atras antreprenori și milionari să investească în proprietăți din Emiratele Arabe Unite.

Diverse personalități bogate au devenit virale pe platforma X pentru comentariile lor cu privire la evenimentele actuale din Dubai.

Andrew Tate, influencerul acuzat de trafic de persoane și viol, a postat un clip în care dansează pe peluza casei sale cu mesajul: „Eu în Dubai, în timp ce cad bombele”.

Între timp, Pavel Durov, CEO-ul Telegram, a postat pe X: „Din păcate, a trebuit să părăsesc Dubaiul pentru Europa, așa că nu numai că pierd focurile de artificii gratuite din Iran, dar mă expun și unui risc mai mare. Având în vedere rata criminalității din Europa, Dubaiul este statistic mai sigur, chiar și cu rachetele care zboară. Abia aștept să mă întorc”.

„Nicio țară nu este perfectă, dar Dubaiul și Emiratele Arabe Unite sunt, în general, mai sigure și mai bine administrate decât multe zone din Europa”, a adăugat Elon Musk într-un comentariu la postarea lui Durov.