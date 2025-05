Locuitorii unui oraș turc au avut halucinaţii câteva zile după ce poliția a ars în centrul orașului 20 de tone de canabis

Poliţia din Lice, sud-estul Turciei, a ars 20 de tone de canabis confiscate de către autorităţi de-a lungul anului 2024, pentru a le transmite un „mesaj puternic” traficanţilor de droguri. Operaţiunea a devenit însă un fiasco, provocându-le locuitorilor halucinaţii timp de mai multe zile, relatează Türkiye Today, citată de News.ro.

Incidentul a avut loc pe 18 aprilie. Poliţia a pus drogurile pe un teren viran, astfel încât să formeze numele „Lice”, apoi le-a dat foc cu benzină. Operaţiunea lor a fost autorizată în prealabil.

După câteva ore, autorităţile şi-au dat seama de dezastrul creat.

O coloană de fum s-a ridicat în aer, la doar câteva zeci de metri de locuinţe, iar vecinii şi poliţiştii au inhalat fumul, după care au fost cuprinşi de amețeli şi stări de rău.

Turkey, an entire city was "high" after burning 20 tons of cannabis, Turkiye Today reports.



Around 25,000 people living in the Turkish city of Lice in the Diyarbakir province got "high" as a result of a planned burning of over 20 tons of confiscated cannabis. pic.twitter.com/K9WWi8yS28