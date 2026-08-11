Locuitorilor din Siberia li s-a spus să stea în case și să țină ferestrele închise în timpul vizitei lui Putin

Mișcările locuitorilor din Novosibirsk, cel mai mare oraș din Siberia, au fost restricționate în timpul vizitei efectuate marți de președintele Vladimir Putin. Locuitorilor li s-a recomandat să se „abțină” de la a ieși afară în timpul trecerii coloanei prezidențiale, să evite ferestrele, precum și utilizarea dispozitivelor electronice și optice, relatează presa locală preluată de The Moscow Times.

Instrucțiuni similare au fost transmise și studenților de la Universitatea de Stat din Novosibirsk (NSU) care au rămas în căminele lor. Libera circulație în campus a fost interzisă, iar în jurul noilor clădiri ale centrului educațional și științific al NSU au apărut garduri de protecție, de tipul celor instalate de obicei la mitinguri și proteste.

Închirierea de scutere electrice a fost, de asemenea, restricționată pe străzile centrale și în cea mai mare parte a cartierului Akademgorodok. Acesta este așa-zisul „oraș academic” din Novosibirsk, care deservește universitatea de aici și peste 30 de institute de cercetare.

Putin a sosit la Novosibirsk pe 11 august. Polițiștii au început să fie desfășurați la fiecare 50 de metri de-a lungul traseului său începând de luni seară. Un număr mare de ofițeri de poliție rutieră au fost observați pe strada Bolșevițkaia, care leagă centrul orașului de Akademgorodok.

Putin a vizitat mai multe orașe înaintea alegerilor din septembrie

Orașul aflat în centrul Siberiei a fost amenajat în grabă pentru vizita președintelui : asfaltul, trotuarele și fațadele au fost reparate, iar gazonul a fost amenajat corespunzător. Putin urmează să viziteze orașul științific Koltsovo și campusul studențesc din Akademgorodok. Ultima vizită a lui la Novosibirsk a avut loc în 2018.

Novosibirsk este al cincilea oraș pe care Putin l-a vizitat în ultimele două săptămâni și jumătate, fără a lua în considerare Moscova și Sankt Petersburg.

Anterior, el a vizitat Kazan, Irkutsk, Omsk, Krasnoiarsk și Ulan-Ude. Vizitele sale au avut loc în contextul în care Rusia va organiza alegeri parlamentare în septembrie, unii analiști afirmând că acestea vor testa popularitatea lui Putin după 4 ani de război în Ucraina.

Iabloko, singurul partid care și-a asumat deschis o poziție anti-război, a fost exclus luni de la alegeri de către Curtea Supremă a Rusiei.