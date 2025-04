Locul din România unde în luna aprilie au fost peste 35 de grade

În 10 aprilie 1985, la stația meteo din orașul Bechet, nu departe de Calafat, temperatura depășea 35 de grade Celsius, fiind prima astfel de temperatură înregistrată în aprilie. Ce alte recorduri au mai fost și când au fost 44 de grade Celsius în Oltenia?

O temperatură cu 17 grade peste normal

Pe 10 aprilie 1985, în ziua când au fost +35,5 C la Bechet, au mai fost temperaturi extrem de mari și în alte zone din sudul României: +34,5 C la Giurgiu și Calafat, +34,2 C la Turnu Măgurele, +33,4 C la Mangalia și +33 C la Alexandria.

Cele mai calde zile de aprilie sunt în general spre finalul lunii, așa că temperaturile din 1985 sunt cu atât mai deosebite, venind în prima decadă a lunii lui „Prier”.

Era depășit atunci un record absolut de aprilie pe România, record ce fusese stabilit cu 51 de ani în urmă. Astfel, în aprilie 1934 au fost +34,9 C la Alexandria și +34,4 C la București Filaret.

Cele mai vechi recorduri de căldură din aprilie sunt de la 1899, când au fost +33 C la Bârlad, +32 C la Buzău și +32,5 C la Focșani și Galați. Recordul din Vrancea a fost egalat în aprilie anul trecut, adică 125 de ani mai târziu. Despre recordurile de aprilie puteți citi pe larg aici.

1985 a fost un an care va rămâne în istorie pentru iarna cumplită din România, o iarnă în care a fost zăpadă multă și în care au fost și -38 C în țară.

Un orășel cu diferențe climatice mari

Bechet este un loc cu veri călduroase și ierni moderate. S-a înregistrat în iulie 2007 una dintre cele mai ridicate temperaturi din România: +44,2 C, la doar trei zecimi de grad de recordul național absolut de la Ion Sion.

Cel mai dur val de frig a adus în ianuarie 1963 o foarte rară temperatură de -30,5 C. Diferența dintre minima absolută și maxima absolută a fost de aproape 75 de grade Celsius.

Bechet este unul dintre locurile unde diferența de temperatură dintre dimineață și după amiază poate fi uriașă. În ziua de 15 aprilie 2024, când maxima a fost de +33,7 C, minima dimineții a fost cu 26 de grade mai mică!

Aprilie înseamnă vreme capricioasă și variații mari. Dacă pe 10 aprilie 1985 au fost +35,5 C la Bechet, pe 10 aprilie 1990 maxima a fost de numai +5,5 C, în timp ce în 1997, dimineața au fost -2 C (tot pe data de 10).

Diferența este uriașă între o lună aprilie caldă și una rece, la Bechet: au fost luni aprilie fără zile de vară, dar și unele cu 12-13 zile de vară (zile în care maxima trece de 25 C).

Aprilie a adus de multe ori în ultimii ani temperaturi de peste 30 C în țară, în ani precum 2012, 2013, 2016, 2018 și 2024. Anul trecut s-a înregistrat a doua cea mai caldă lună aprilie de când există date meteo complete, iar la 16 stații meteo au fost stabilite noi recorduri absolute de temperatură pentru luna a patra.

Orășelul are 4.300 de locuitori, iar populația a crescut cu 19% în zece ani.

Bechet este, alături de Calafat. unul dintre cele două porturi dunărene ale județului Dolj. La Bechet există un punct de trecere a frontierei către Bulgaria (feribot Bechet-Oryahovo).

Prima stație meteo a funcționat la Bechet din 1955, iar șapte ani mai târziu a fost mutată, după o inundație serioasă din cauza Dunării. Stația funcționează din august 1972 pe amplasamentul din prezent și se găsește la o altitudine de 35 m.

În zona Bechet se găsesc întinse suprafețe cu soluri nisipoase, dar și un mare număr de lacuri ce au fost formate fie prin revărsările Dunării, fie prin acumulări pluviale, se explică într-o descriere publicată de ANM despre stația meteo din Oltenia.

Stația meteorologică Bechet este gestionată de Centrul Meteorologic Regional Oltenia, sucursală a Administrației Naționale de Meteorologie.

Bechet și câteva recorduri de aprilie

Cele mai scăzute temperaturi absolute: -4,8 C în 2022 și -4.5 C în 2020

Cele mai ridicate temperaturi absolute: 35,5 C în 1985 și +33,7 C în 2024

Cea mai răcoroasă lună aprilie: 8,2 C în 1997

Cel mai calde luni aprilie: +16,4 C în 2016 și +15,1 C în 2024

Cea mai caldă dimineață de aprilie: minimă de +14,5 C

Cea mai rece după-amiază de aprilie: maximă de +3,5 C

Pe 10 aprilie 2025 minima a fost de -0,5 C, iar maxima, de +13,8 C

Sursa foto: Dreamstime.com