Top zece extreme ale vremii de primăvară în România – Anotimpul contrastelor: când martie a fost luna de iarnă și mai – de vară

Februarie 2025 a fost o lună foarte rece, martie a adus un val de căldură de 11 zile și temperaturi de 29 grade Celsius și apoi a venit iar frigul. Primăvara este un anotimp capricios, plin de contraste. Au fost ani cu temperaturi de 40 de grade în mai, iar în aprilie a fost uneori zăpadă la câmpie după jumătatea lunii și îngheț în mai la altitudini joase.

Au fost în luna mai inundații record acum 130 de ani și acum 55 de ani și mai rar au fost și secete. Când a fost martie o lună de iarnă, iar mai, lună de vară?

Diferențe uriașe între primăverile reci și cele călduțe

Primăvara anului 2024 a fost cea mai caldă primăvară din România, de când există date meteo. Anotimpul a avut o temperatură medie pe țară de 12,8 °C, arată datele ANM. A fost depășit recordul anterior, care data de acum 90 de ani, din primăvara anului 1934, când temperatura medie sezonieră pe țară a avut valoarea de 12,4 °C, arată datele ANM.

În ultimele două decenii, temperatura medie pe țară în anotimpul de primăvară a depășit frecvent 11 °C, iar tendința generală de evoluție a temperaturii în acest anotimp este crescătoare.

Cea mai rece primăvară, cea din 1987, a avut o temperatură medie de puțin peste 7 grade Celsius. Foarte rece a fost și primăvara anului 1940, cu o medie de sub 8 C, dar și alte două primăveri de acum peste 90 de ani. Ultima primăvară în care temperatura medie pe țară a fost de sub 9 grade Celsius a fost acum aproape 30 de ani

Martie este singura lună din an în care au fost în România și temperaturi de peste 30 C, dar și mai mici de -30 C. După cum ne-a arătat și martie 2025, pot fi temperaturi de vară chiar și la început de primăvară.

În luna aprilie s-au înregistrat de mai multe ori temperaturi de peste 30 C în ultimul deceniu, inclusiv în 2024.

Care sunt temperaturile medii pentru anotimpul de primăvară în România: -4 C la Omu, 5 C la Predeal, 9 C la Brașov, 10 C la Iași, 11 C la Constanța,12 C la Timișoara și București și 13 C la Turnu Măgurele.

Cele mai mari creșteri de temperatură de la lună la lună sunt în general din martie în aprilie.

Top zece extreme ale vremii de primăvară

1. Temperaturi caniculare în aprilie și peste 40 de grade în mai

Cum arată cele mai timpurii temperaturi foarte ridicate

Peste 30 C: +30,7 ºC la Gurahonț, pe 21 martie 1974

Peste 35 C: +35,5 °C la Bechet pe 10 aprilie 1985

Peste 40 C: +40,8 °C la Mărculești (jud Călărași) pe 27 mai 1950

În primăvara anului trecut au fost temperaturi excepționale: +30 C în ultima zi de martie, la Călărași și +33,7 C la Bechet, la mijloc de aprilie. În numai două luni au fost depășite peste 80 de recorduri de căldură. În martie 2025 au fost +28,8 C la Călărași.

2. Ninsoare la final de aprilie și la început de mai

La toate stațiile meteo din țară s-a depus măcar o dată strat de zăpadă în aprilie în ultimii 66 de ani, cu excepția a două locuri: Constanța (28 martie 2013) și Mangalia (30 martie 1969).

Vezi și: Locul de lângă Iași unde stratul de zăpadă trece de jumătate de metru în aprilie

Pe 1 aprilie a nins cel mai târziu la stații meteo precum Sulina și Drobeta Turnu Severin. La București, cel mai târziu strat de zăpadă a fost pe 17 aprilie 1996, iar la Cluj, pe 22 aprilie 2005. Bârnova, lângă Iași, este un loc unde stratul de zăpadă a depășit de două ori în ultimul deceniu 50 cm în aprilie. Extraordinar a fost anul 1996, când a nins aproape în toată țara de Paște, la mijloc de aprilie.

La Iași, data extremă pentru strat de zăpadă a fost 23 aprilie 1997, iar la Sibiu, 27 aprilie 1984.

Un episod cu totul ieșit din comun a fost pe 8 mai 1989, când la Joseni s-a depus un strat de 5 cm de zăpadă. Chiar și pentru un pol al frigului a fost ceva cu totul special. Și la Baraolt a fost strat de zăpadă în acea zi. Pe 1 mai 1970 a fost strat de zăpadă la Brașov și Târgu Secuiesc, iar pe 8 mai 2011 a nins la Întorsura Buzăului.

Cel mai gros strat de zăpadă în lunile de primăvară la București a fost de 76 cm, în martie 1993.

3. Ploi interminabile în luna mai

În medie, în lunile de primăvară sunt peste 45 de zile cu precipitații la peste 2.000 m alt și 23 de zile în zona Deltei Dunării. În medie, precipitațiile de primăvară variază între 57 mm la Sulina și 417 mm la Stâna de Vale.

Cea mai ploioasă primăvară a fost în 1897, când mai ales zona Galați a fost afectată de inundații grave, iar cea mai ploioasă lună de primăvară în ultimele decenii a fost mai 1970, când s-au întâmplat cumplitele inundații din România. Cea mai ploioasă lună de primăvară în acest secol a fost a cincea lună din 2012.

Cele mai ploioase luni de primăvară în ultima sută de ani:

Stâna de Valea, 392,4 mm în mai 2021

Stâna de Vale, 375,1 mm în martie 1988

Omu, 376,6 mm, în mai 1941

4. Îngheț în luna mai la câmpie

În general la altitudinile joase sunt rare nopțile cu îngheț după prima jumătate din aprilie, însă au fost și cazuri în care a dat înghețul pe 8 mai la București, pe 27 aprilie la Calafat și pe 4 mai la Iași.

La Suceava și Târgu Mureș, cel mai târziu îngheț de primăvară din ultima jumătate de secol a fost pe 15 mai 1980. Sulina, locul cu cea mai blândă climă din țară, a avut parte de un îngheț târziu pe 6 aprilie 1965. Cel mai târziu îngheț la Constanța a fost pe 12 aprilie.

Vezi și: Când s-a pus strat de zăpadă la Suceava la jumătatea lunii mai și unde nu a nins niciodată mult în aprilie – O istorie a ninsorilor surprinzătoare de primăvară în România

Îngheț foarte târziu, pe scară largă, și la altitudini joase, a fost între 22 și 24 mai 1952, când au fost și minime de sub -3 C în Crișana. Până și la Câmpina au fost -1,5 C, deși începutul verii era la zece zile distanță.

La altitudini de peste 500 m au fost înghețuri excepționale și în iunie, iar la peste 2.000 m și în iulie și august.

5 Rarele perioade secetoase de primăvară

Primăvara plouă mult și rareori este secetă. Martie 1972 a fost luna cea mai secetoasă, cu o medie de 12 mm, în timp ce mai 1970 a avut un total de 13 ori mai mare.

În mod excepționa pot fi 25 – 30 de zile fără o picătură de ploaie pe timp de primăvară. La Galați au fost 39 de zile, între 10 aprilie și 19 mai 1963. Iată și un exemplu mai recent: la Sulina au fost în primăvara lui 2020 un număr de 36 de zile consecutive fără o picătură de ploaie.

Cea mai secetoasă primăvară a fost în 1947, la Sulina, când în trei luni au fost doar 9 l/mp, iar la Constanța, doar 1,1 lmp.

6 Temperaturi de sub -30 C în martie și ger în aprilie

Trei temperaturi extraordinar de mici pe timp de primăvară

-31,4 °C pe 9 martie 1952 la Întorsura Buzăului

-14,4 °C pe 7 aprilie 1978 la Miercurea Ciuc

-9,6 °C pe 1 mai 1940 la Câmpulung Moldovenesc

7 Cele mai reci și cele mai calde luni de primăvară

Cea mai rece lună de primăvară a fost martie 1987, cu o medie de -14,6 C la vârfu Omu. O lună extrem de rece la altitudini mici a fost martie 1932, cu o medie de -5,1 C la Roman.

Vezi și: România și istoria zăpezii care apare tot mai rar – Cât de mult a scăzut numărul zilelor cu ninsoare, de la munte, până la mare

La polul opus, luna mai din anul 1907 a avut o medie de +21,3 C la Turnu Măgurele, iar la Craiova și Roșiori de Vede medie a fost de +20,8 C în 2003.

8 Cel mai gros strat de zăpadă

La munte, grosimea stratului de zăpadă poate depăși 5 metri în primăverile cu cele mai multe precipitații solide.

Ce arată datele de la stațiile meteo montane foarte înalte: La Bâlea Lac stratul de zăpadă a atins 388 cm grosime pe 2 mai 1997. La Omu au fost 390 cm pe 19 martie 1945. Sunt cele mai ari valori din istoria meteo românească.

În ultimii ani, cel mai gros strat de zăpadă a fost pe 1 mai 2023, la Omu, 253 cm. A fost o excepție: un am târziu, stratul era de peste patru ori mai subțire la Omu, de Ziua Muncii.

9 Cele mai însorite locuri

Este foarte mare diferența între cele mai însorite locuri și cele mai noroase. Sunt în medie peste 620 de ore de soare în cele trei luni în Delta Dunării și 590 de ore la București. La Omu sunt în medie 340 de ore de strălucire a soarelui.

10 Cele mai calde nopți de primăvară

Nopțile de primăvară sunt răcoroase și foarte rar minima dimineții este mai mare de 10 grade Celsius. O temperatură minimă extraordinar de ridicată a fost pe 31 martie 2024: +20,2 C la Oravița. În luna mai, cele mai mari minime nocturne înregistrate vreodată au fost de peste 23 C, în 1994, la stațiile meteo Dumbrăvița de Codru și Șiria.

Ce înseamnă nopți calde în aprilie? Minime de 20 C în Banat, de peste 15 C în Muntenia și de 5-6 C la peste 2.000 m alt.

Surse: Anuar Clima RSR volumele 1 și 2, caracterizări climatologice ANM, volumul Clima României (ediția 2008), platformele online TuTiempo și Infoclimat