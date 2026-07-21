Locurile în care vrea guvernul Spaniei să interzică fumatul. Proiect aprobat de cabinetul socialist

Guvernul minoritar al Spaniei a adoptat, marți, un proiect de lege pentru interzicerea fumatului și a vapatului în spații exterioare ca terasele barurilor, parcurile și plajele, potrivit AFP.

Pentru a se concretiza, proiectul trebuie să treacă și de parlament, acolo unde guvernul condus de socialistul Pedro Sanchez nu are majoritate.

Acesta prevede, de asemenea, interzicerea consumului de tutun pentru minori și a publicității pentru produsele cu tutun, care prezintă riscuri grave pentru sănătate.

„Să facem din aerul curat norma în spațiile comune”

Ministrul spaniol al sănătății, Monica Garcia, a explicat că obiectivul este acela de a extinde restricțiile împotriva fumatului, care este interzis în spațiile închise din 2010, „pentru a proteja mai bine sănătatea publică și pentru a ne îndrepta spre o generație liberă de tutun”.

„Scopul este simplu: să facem din aerul curat norma în spațiile comune”, a declarat ea, într-o conferință de presă organizată după aprobarea proiectului de către guvern.

Ministrul a spus că femeile însărcinate și persoanele cu astm ar trebui să se poată bucura de terasele restaurantelor fără a fi expuse la fumul de la mesele din apropiere.

Probabil că inițiativa se va lovi de o reacție aprigă din sectorul ospitalității, într-o țară în care mesele în aer liber sunt populare în timpul verilor toride, estimează AFP.

Circa 26% din populația adultă a Spaniei fumează zilnic, conform datelor de la autoritățile sanitare pentru 2024.

Ministrul Monica Garcia a mai spus că fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese în Spania în fiecare an și reprezintă un factor de risc pentru circa 30% dintre cazurile de cancer.

FOTO: Thanagon Srichanchom | Dreamstime.com