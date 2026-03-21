Londra acuză Iranul de „atacuri iresponsabile”, după lansarea de rachete cu rază record către o bază SUA-UK

Pasionații de aviație urmăresc un bombardier american B-1 Lancer decolând de la baza aeriană RAF Fairford, în sud-vestul Angliei, pe 15 martie 2026. Foto: oto: Henry Nicholls / AFP / Profimedia

Regatul Unit a denunțat ceea ce a numit „atacurile iresponsabile ale Iranului”, după ce rachete balistice au fost lansate către o bază militară comună SUA–Marea Britanie din Oceanul Indian.

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază medie de acțiune asupra bazei de pe insula Diego Garcia, vineri dimineață, ora locală, a declarat pentru CNN un oficial american. Niciuna dintre rachete nu a lovit baza, a precizat acesta.

Agenția iraniană Mehr a confirmat că rachetele au vizat „baza militară a asupritorilor din Diego Garcia”, potrivit unui material publicat sâmbătă.

Diego Garcia se află la aproximativ 3.800 de kilometri de Iran și găzduiește o bază aeriană capabilă să primească bombardiere americane cu rază lungă de acțiune.

Lovirea bazei „reprezintă un pas semnificativ al Republicii Islamice Iran în amenințarea intereselor Statelor Unite și ale aliaților săi dincolo de granițele Asiei de Vest”, a susținut agenția Mehr.

Ministerul britanic al Apărării a transmis sâmbătă că „atacurile iresponsabile ale Iranului, care escaladează tensiunile în regiune și afectează Strâmtoarea Ormuz, reprezintă o amenințare la adresa intereselor și aliaților britanici”.

Vineri, guvernul britanic a anunțat că a acordat SUA permisiunea de a utiliza baze britanice pentru operațiuni defensive specifice „menite să reducă capacitățile și infrastructura de rachete folosite în atacurile asupra navelor”.

Anterior, Downing Street permisese forțelor americane să folosească bazele britanice pentru operațiuni menite să împiedice Iranul să lanseze rachete care ar putea pune în pericol interese sau vieți britanice.