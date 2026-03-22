Londra se distanțează de Trump după amenințarea la adresa Iranului: „Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu”

Ministrul britanic Steve Reed a declarat că președintele SUA, Donald Trump, vorbește în nume propriu atunci când amenință Iranul cu distrugerea centralelor electrice, în cazul în care Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, potrivit Reuters.

Într-un interviu acordat Sky News, Reed a fost întrebat care este poziția Marii Britanii față de ultimatumul lansat de Trump.

„Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu și să își susțină declarațiile”, a răspuns oficialul britanic.

„Nu vom fi atrași în război, dar ne vom proteja propriile interese în regiune. Vom lucra împreună cu aliații noștri pentru a detensiona situația”, a continuat ministrul din cabinetul britanic.

Într-un alt interviu, acordat BBC, ministrul britanic a afirmat că nu există nicio evaluare care să arate că Iranul intenționează să atace Europa cu rachete balistice sau că are capacitatea de a face acest lucru.

Sâmbătă, Forțele de Apărare ale Israelului au transmis pe rețelele sociale că Iranul dispune de rachete „care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”.

„Nu există nicio evaluare care să susțină ceea ce se afirmă”, a declarat pentru BBC ministrul britanic al locuințelor, Steve Reed.

„Nu am cunoștință de nicio evaluare care să arate măcar că Iranul încearcă să vizeze Europa, cu atât mai puțin că ar avea capacitatea de a face acest lucru, chiar dacă ar încerca”, a continuat acesta.

Ultimatumul lui Trump

Donald Trump a lansat sâmbătă seară un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a rutei maritime prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global. Altfel, Statele Unite vor lovi infrastructura energetică iraniană.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA sâmbătă seară, într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Trump a postat pe platforma sa Truth Social la ora 23:44 GMT pe 21 martie, ceea ce înseamnă că Iranul are timp până la ora 23:44 GMT pe 23 martie (01:44, ora României, pe 24 martie și 03:14 la Teheran) pentru a îndeplini cererea președintelui SUA.

Armata iraniană a reacționat duminică, anunțând că va viza infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiune dacă Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a distruge centralele electrice ale țării.