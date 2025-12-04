Londra și Oslo, „acord istoric” pentru un plan comun ce vizează „vânarea submarinelor rusești”

Marea Britanie și Norvegia vor semna joi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele rusești” în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează AFP.

Acest acord vine la câteva luni după ce Norvegia a anunțat achiziționarea a cel puțin cinci fregate Type 26 de la grupul britanic BAE Systems, pentru 10 miliarde de lire sterline (11,5 miliarde de euro), reamintește comunicatul ministerului, scrie Agerpres.

În baza noului acord, care urmează să fie confirmat în timpul unei vizite din cursul zilei de joi de premierul norvegian, Jonas Gahr Store, și de ministrul apărării Tore Sandvik, cele două țări vor opera o flotă „interschimbabilă” de cel puțin 13 fregate, opt britanice și cele comandate de Oslo.

Această flotă, capabilă de „desfășurare rapidă oriunde este nevoie”, va avea ca misiune mai ales „să vâneze submarinele rusești și să protejeze infrastructura critică britanică”, subliniază comunicatul, fără a specifica când va deveni operațională.

Potrivit Londrei, activitatea submarinelor rusești în apele teritoriale britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani, odată cu amplificarea tensiunilor cu Moscova provocate de războiul din Ucraina.

„În această perioadă de profundă instabilitate mondială, cu un număr tot mai mare de nave rusești detectate în apele noastre, trebuie să colaborăm cu partenerii internaționali pentru a ne proteja securitatea națională”, a subliniat prim-ministrul britanic Keir Starmer.

„Acest acord istoric cu Norvegia ne consolidează capacitatea de a ne proteja granițele și infrastructura critică de care depinde națiunea noastră”, a adăugat el.

Pe 10 noiembrie, ministrul britanic al apărării, John Healey, a avertizat Rusia după ce nava de război rusească Yantar a fost detectată în apele britanice pentru a doua oară în acest an.

El a acuzat Rusia că, pentru prima dată, și-a îndreptat laserele către piloții Royal Air Force care îi supraveghează activitățile.

Norvegia a anunțat în august că a ales oferta pentru fregate a grupului britanic BAE Systems, în dauna francezilor de la Naval Group.

Acestea sunt programate pentru livrare către Marina norvegiană începând cu 2030. Germania și Statele Unite au licitat, de asemenea, pentru acest contract.