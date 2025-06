Los Angeles impune interdicție de circulație pe timp de noapte. Poliția a început să facă „arestări în masă”

Primarul Los Angeles, Karen Bass, a emis marți o interdicție de circulație, în urma mai multor zile de proteste intense împotriva raidurilor și deportărilor de imigranți, care au dus la ciocniri cu forțele de ordine, acte de vandalism pe scară largă și jafuri, în special în timpul nopții, relatează Reuters și CNN.

Interdicția este în vigoare pentru zonele din centrul Los Angelesului unde s-au concentrat demonstrațiile din oraș.

Aceasta se aplică de la ora locală 20.00 până la ora 6.00. Primarul Karen Bass a declarat că măsurile ar putea fi în vigoare câteva zile.

Potrivit autorităților, interdicția acoperă doar o zonă de aproximativ 1,5 km pătrați și va afecta mai puțin de 100.000 din cei 4 milioane de locuitori ai Los Angelesului.

În același timp, Departamentul de Poliție din Los Angeles a declarat marți seară că a început să facă „arestări în masă”, zeci de persoane fiind reținute pentru că s-au adunat în zona cu restricții.

Cel puțin 378 de persoane au fost arestate în ultimele patru zile, a declarat Poliția din Los Angeles.

„Mai multe grupuri au continuat să se adune pe strada 1, între Spring şi Alameda. Aceste grupuri sunt gestionate şi au început arestări de masă”, a transmis LAPD pe reţeaua X.

Multiple groups continue to congregate on 1st St between Spring and Alameda.



Those groups are being addressed and mass arrests are being initiated.



Curfew is in effect.