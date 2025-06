Loteria Română, noi trageri duminică. Report de peste patru milioane de euro la Joker

Duminica, 1 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, informează Loteria Română, care precizează că la Joker există un report de peste patru milioane de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,49 milioane de lei (peste 690.100 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,71 milioane de lei (peste 338.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,46 milioane de lei (peste 4 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 665.200 de lei (peste 131.300 de euro).

La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 781.000 de lei (peste 154.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 760.500 de lei (peste 150.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 41.500 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 58.200 de lei (peste 11.400 de euro).

La tragerile loto de joi, 29 mai, Loteria Romana a acordat 19.354 de castiguri in valoare totala de peste 1,43 milioane de lei.

La tragerea Joker de joi, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 75.244,73 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din sectorul 4, Bucuresti.