LOTO. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker și Noroc de joi 12 noiembrie 2026

Joi, 12 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 4,5 milioane lei, iar la Joker se consemnează un report de peste 1,56 milioane de lei.

Care au fost numerele câștigătoare extrase.

Numerele câștigătoare la LOTO joi 12 noiembrie 2026

Loto 6 din 49: 4, 33, 20, 41, 39, 3

4, 33, 20, 41, 39, 3 Joker: 32, 40, 28, 18, 27 + 15

32, 40, 28, 18, 27 + 15 Loto 5 din 40: 19, 30, 34, 24, 14, 12

19, 30, 34, 24, 14, 12 Noroc: 3395978

3395978 Noroc Plus: 876755

876755 Super Noroc: 237346

LOTO 12 noiembrie 2026. Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro), iar la Noroc este un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro), iar la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).