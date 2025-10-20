Loto. O femeie a întrebat ChatGPT ce numere să pună pe biletul loto. Câteva zile mai târziu, câștiga o avere

Tammy Carvey, o femeie de 45 de ani din Wynadotte, Michigan (Statele Unite), a dat lovitura la loto, câștigând recent 100.000 de dolari.

Nu câștigul în sine a atras însă atenția presei internaționale, ci modul în care a câștigat. Mai precis aceasta a întrebat ChatGPT ce numere să pună la loto, iar aplicația i-a sugerat cinci dintre cele șase numere câștigătoare la extragerea loteriei online Powerball din 6 septembrie — 11, 23, 44, 61, 62 și 17, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Bani pentru ipoteca casei

„Eu și soțul meu eram complet neîncrezători”, a spus femeia, care a revendicat premiul abia în ultimele zile. Cu banii câștigați, femeia intenționează să-și achite ipoteca casei și apoi să pună restul deoparte”.