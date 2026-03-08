LOTO. Trageri duble la LOTO 6/49, Joker și 5/40. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro

Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, tragerile speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: una principală și o tragere suplimentară. La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Romana a acordat 26.360 de castiguri in valoare totala de peste 2,26 milioane de lei.

Loto 6 din 49, tragerea principală:

Loto 6 din 49, tragerea suplimentară:

Joker, tragerea principală:

Joker, tragerea suplimentară:

Loto 5 din 40, tragerea principală:

Loto 5 din 40, tragerea suplimentară:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premii suplimentare la tragerile LOTO de duminică, 8 martie 2026

Pentru tragerea cea suplimentară, Loteria Română majorează fondul de câștiguri la categoria I astfel:

Loto 6/49 – 200.000 de lei



Joker – 100.000 de lei



Loto 5/40 – 50.000 de lei

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 8 martie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

La ultima extragere Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei, biletul fiind jucat online, pe bilete.loto.ro. Tot la Joker, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a, fiecare de 61.364,24 de lei, jucate la o agenție din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Noroc Plus, premiul I de 222.696 de lei a fost câștigat la o agenție loto din Târgu Jiu.